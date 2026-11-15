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CRONACA & METEO | Maltempo a Salerno: decine di interventi dei Vigili del Fuoco, criticità tra Scafati e Battipaglia

Una forte ondata di maltempo colpisce la provincia di Salerno fin dalle prime ore del mattino. Alberi pericolanti, dissesti e monitoraggio del fiume Sarno: potenziato il dispositivo di soccorso.
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SALERNO / CRONACA – Una intensa ondata di maltempo sta interessando fin dalle prime ore della mattinata il territorio provinciale di Salerno, mobilitando i Vigili del Fuoco per far fronte a decine di richieste di intervento.

Le criticità maggiori, legate principalmente alla rimozione di alberi pericolanti e alla messa in sicurezza di dissesti di elementi costruttivi, si concentrano in particolare nell’area compresa tra i comuni di Scafati, Battipaglia, Eboli e Pontecagnano.

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[Immagine: Vigili del Fuoco al lavoro per la rimozione di alberi e la messa in sicurezza del territorio colpito dal maltempo]

Monitoraggio del fiume Sarno e potenziamento dei soccorsi

Parallelamente agli interventi urgenti sul territorio, è attivo un controllo costante del livello idrometrico del fiume Sarno, con particolare attenzione al tratto compreso tra i comuni di Scafati e San Marzano, per prevenire eventuali criticità idrauliche dovute alle abbondanti precipitazioni.

Per riuscire a evadere tempestivamente tutte le richieste di soccorso arrivate alla sala operativa, le autorità hanno disposto il potenziamento del dispositivo di soccorso provinciale, schierando uomini e mezzi aggiuntivi a presidio delle zone più esposte.

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