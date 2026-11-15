Castiglione, pullmino di turisti contro auto: quattro feriti

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CASTIGLIONE DI SICILIA (CATANIA) / CRONACA – Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 120, in località Passo Pisciaro, nel territorio comunale di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Un violento incidente stradale ha visto coinvolti un’autovettura e un pulmino a noleggio che trasportava turisti di nazionalità olandese.

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[Immagine: I mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco impegnati sulla Strada Statale 120 per un incidente stradale]

L’impatto e il salvataggio dei feriti

A seguito dell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, quattro persone sono rimaste ferite. La situazione più critica ha riguardato due passeggeri rimasti incastrati all’interno dei veicoli deformati dalla violenza dello scontro.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo, che hanno operato con rapidità e precisione per liberare le persone intrappolate nell’abitacolo. Una volta estratte, le quattro persone sono state affidate alle cure del personale sanitario giunto sul posto con diverse ambulanze. Per velocizzare il trasferimento dei feriti più gravi si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nelle immediate vicinanze della carreggiata.

Terminata la fase di soccorso sanitario, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della sede stradale. Per i rilievi di rito, la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i Carabinieri.

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