ATP Finals 2026: gli azzurri protagonisti a Torino

È una giornata di grande tennis alla Inalpi Arena di Torino per l’esordio degli italiani alle Nitto ATP Finals 2026.
Il debutto di Flavio Cobolli
Il tennista romano (n. 6 al mondo) fa il suo esordio assoluto nel torneo di fine stagione affrontando Daniil Medvedev (n. 5 ATP) non prima delle 20:30 nel match del Gruppo Ivan Lendl. Forte della spinta del pubblico di casa e di una stagione straordinaria culminata con la finale al Roland Garros, Cobolli cerca l’impresa contro il campione russo (avanti 2-1 nei precedenti).
La sfida del doppio con Bolelli e Vavassori
Alle 11:30 la coppia azzurra, campione in carica degli Internazionali d’Italia, apre il proprio cammino nel Gruppo Mark Woodforde contro i collaudati Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Un replay della sfida vinta dagli italiani l’anno scorso, in un match che si preannuncia apertissimo e deciso sui dettagli a rete.
Il programma internazionale
Riflettori puntati anche sul debutto di Carlos Alcaraz opposto allo statunitense Frances Tiafoe.
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