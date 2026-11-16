De Luca a Siracusa con Amenta, Gallo e Bonomo

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Tappa a Siracusa per Cateno De Luca, leader del movimento Sud Chiama Nird. Nella riunione di ieri, assente il vice sindaco di Siracusa, Edy Bandiera, erano presenti altri big della politica sul territorio. Oltre alla conferma del sindaco di Palazzolo, Salvatore Galli, che più volte la scorsa estate ha ospitato De Luca, sono intervenuti il sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, e l’ex parlamentare regionale Mario Bonomo.

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“Un confronto intenso e partecipato – ha commentato De Luca – con amministratori, candidati e dirigenti del territorio, durante il quale abbiamo tracciato la rotta per scardinare questo sistema e conquistare un seggio in ogni provincia siciliana.

È proprio da questa provincia, grazie anche alla visione condivisa con il sindaco Paolo Amenta e al contributo del sindaco Salvatore Gallo, che ha preso forma l’idea di un modello post-ideologico capace di mettere al centro i sindaci e chi amministra davvero le comunità, unendo l’esperienza di SUD chiama NORD al progetto nazionale di Sindaci d’Italia.

Per affrontare queste sfide servono liste forti e una guida autorevole. Per questo ho chiesto a un vecchio amico e uomo di grande esperienza come l’onorevole Mario Bonomo di accettare l’incarico super partes di portavoce provinciale delle liste per Siracusa, mettendo la sua storia e le sue relazioni a disposizione della squadra.

Domani si riparte da Messina, per poi proseguire martedì a Palermo e Trapani. Avanti tutta!

Governo di Liberazione

Falli, che più volte la scorsa estate ha isoitato

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