POLITICA | Solidarietà a La Vardera: il mondo politico si spacca dopo i fatti di Catania

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CATANIA / PALERMO / POLITICA – Un’ondata di reazioni e messaggi di vicinanza attraversa il panorama politico siciliano a seguito dei disordini verificatisi a Catania, dove un’iniziativa pubblica che vedeva la partecipazione del deputato regionale Ismaele La Vardera e di Alessandro Onorato è stata interrotta da momenti di forte tensione, urla e tentativi di scontro fisico. L’episodio ha spinto diversi esponenti istituzionali a intervenire per condannare fermamente ogni forma di intimidazione.

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[Immagine: Scorcio istituzionale di Catania con Palazzo degli Elefanti in Piazza Duomo, teatro delle recenti tensioni politiche]

La voce di Forza Italia: la condanna di Salvo Tomarchio

Tra i primi a esprimere netta solidarietà ai politici coinvolti c’è Salvo Tomarchio, deputato di Forza Italia all’ARS, che ha sottolineato l’inaccettabilità di quanto accaduto nel capoluogo etneo:

«Esprimo piena solidarietà a Ismaele La Vardera e ad Alessandro Onorato per quanto accaduto oggi a Catania, dove un’iniziativa pubblica è stata interrotta da urla, insulti e, secondo quanto riferito, tentativi di scontro fisico. Al di là delle distanze politiche con La Vardera, il confronto democratico non può essere impedito con prepotenza e minacce. Chi fa politica deve poter incontrare i cittadini in sicurezza».

Tomarchio ha inoltre acceso i riflettori sulle ombre sollevate riguardo a possibili presenze legate a contesti culturali distanti dai valori della legalità: «Grave sarebbe, se confermato, il coinvolgimento di soggetti che nelle loro produzioni artistiche esaltano la cultura mafiosa. Catania è ben altro: è una città aperta al confronto democratico, di persone perbene, laboriose e accoglienti».

La posizione di Forza del Popolo: l’intervento di Lillo Massimiliano Musso

Sulla vicenda è intervenuto anche Lillo Massimiliano Musso, esponente di Forza del Popolo e candidato alla Presidenza della Regione Siciliana, che alla ferma condanna dell’aggressione ha affiancato una riflessione critica sui metodi della comunicazione e della contesa elettorale:

«Esprimo la mia piena e convinta solidarietà all’onorevole Ismaele La Vardera per quanto accaduto a Catania. Nessuna divergenza politica, per quanto profonda, può giustificare intimidazioni o aggressioni. Detto questo, però, mi auguro che Ismaele non trasformi questa vicenda nell’ennesima occasione di vittimismo funzionale alla propria campagna elettorale. La solidarietà è doverosa, ma non può diventare una richiesta di immunità dalla critica politica».

Musso ha allargato il dibattito al clima politico in vista delle regionali, puntando il dito contro la spettacolarizzazione digitale:

«La politica siciliana sembra sempre più prigioniera della ricerca spasmodica di visibilità, del video a effetto e della provocazione quotidiana. La Sicilia non ha bisogno di nuovi protagonisti dello spettacolo politico, ma di persone disposte ad assumersi la responsabilità di governarla parlando di sanità, lavoro, agricoltura e infrastrutture».

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