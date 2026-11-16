Libero consorzio, Giansiracusa: “Bene l’elezione diretta dei presidenti”

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“Accogliamo con favore l’iniziativa legislativa annunciata dal gruppo parlamentare MPA-Grande Sicilia all’Assemblea Regionale Siciliana per il ripristino dell’elezione diretta dei Presidenti dei Liberi Consorzi comunali, dei Sindaci metropolitani e dei rispettivi Consigli. È una prospettiva che abbiamo auspicato sin dall’inizio del nostro mandato, anche nell’ambito del Coordinamento dei Presidenti dei Liberi Consorzi siciliani”.

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Lo dichiara Michelangelo Giansiracusa, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, commentando la proposta che sarà presentata mercoledì 18 novembre in conferenza stampa all’Ars.

“La riforma incompiuta delle ex Province ha prodotto ulteriori criticità e danni, indebolendo istituzioni fondamentali per il governo e il coordinamento dei territori, chiamate a garantire servizi essenziali come viabilità, edilizia scolastica, tutela ambientale e pianificazione territoriale.

Restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti significa rafforzare la democrazia e il patto di responsabilità tra amministratori e comunità. Ma l’elezione diretta deve essere accompagnata da una riforma organica delle funzioni e da risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate.

Per il Libero Consorzio di Siracusa questo percorso assume un significato particolare: è indispensabile prevedere misure straordinarie e risorse dedicate che consentano di superare le difficoltà legate al dissesto finanziario e di tornare progressivamente a una condizione di normalità amministrativa, gestionale e finanziaria.

Ci auguriamo che questa iniziativa apra un confronto costruttivo tra tutte le forze politiche, il Governo regionale e gli enti di area vasta, per giungere finalmente a una riforma compiuta, capace di restituire alle Province piena legittimazione democratica, autonomia e strumenti concreti per rispondere alle esigenze dei territorio”

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