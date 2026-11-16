Sanità a Noto, Gennuso: “Audizione sul pronto soccorso alla casa di comunità”

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“Ho già chiesto la convocazione in Commissione Sanità all’Ars del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell’Asp di Siracusa per fare chiarezza sulla notizia del trasferimento del pronto soccorso di Noto all’interno della Casa di comunità. Pur comprendendo i problemi legati alla carenza di medici, questa è una vicenda sulla quale è necessario avere risposte precise e garanzie concrete”. Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, intervenendo sulla situazione della sanità nel territorio netino e nella zona sud della provincia di Siracusa.

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“Non sono disposto a indietreggiare – prosegue Gennuso – perché i servizi sanitari non possono essere ridimensionati, ma devono essere mantenuti e potenziati. Da quattro anni, anche con la precedente governare dell’azienda sanitaria provinciale, riceviamo rassicurazioni sull’ampliamento dell’orario di apertura del pronto soccorso e sul rafforzamento dei reparti ospedalieri. Alle promesse, tuttavia, non sono seguiti fatti concreti”. Il parlamentare regionale chiede quindi un confronto diretto con i vertici dell’Asp di Siracusa per conoscere le reali intenzioni dell’azienda sanitaria e soprattutto per ottenere impegni precisi sul futuro dell’assistenza ospedaliera a Noto.

“Non possiamo permettere che un territorio continui ad attendere risposte su un tema fondamentale come il diritto alla salute. I cittadini di Noto e dell’intero comprensorio meritano servizi adeguati, strutture efficienti e risposte certe. La sanità non può essere fatta di annunci e rassicurazioni: servono interventi concreti e tempi definiti”, conclude Gennuso.

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