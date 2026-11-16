GIUSTIZIA | Stretta sui social: anche il repost è diffamazione

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ITALIA / CRONACA & GIUSTIZIA – Il perimetro della responsabilità legale sui social network si fa sempre più definito. Negli ultimi mesi, l’intervento costante dei giudici della Corte di Cassazione e l’applicazione rigorosa delle norme vigenti hanno ribadito che la rete non è una zona franca. Offendere un’altra persona su piattaforme come Facebook, TikTok, Instagram o persino all’interno di gruppi di messaggistica non costituisce una semplice “bischerata” verbale, ma integra a tutti gli effetti il reato di diffamazione aggravata.

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[Immagine: Smartphone e dispositivi digitali che mostrano schermate di social network e interazioni online]

Dal post offensivo alla condivisione: scatta la responsabilità penale

Uno degli aspetti più rilevanti confermati dalla giurisprudenza riguarda il valore della condivisione. Secondo i principi ribaditi dagli Ermellini, risponde del reato di diffamazione non soltanto l’autore originario di un contenuto offensivo, ma chiunque lo ripubblichi o lo condivida sul proprio profilo accompagnandolo con frasi, commenti o anche semplici espressioni che ne manifestino l’adesione. In questo modo, l’utente fa proprio il contenuto lesivo, assumendone la piena responsabilità penale a titolo di dolo generico.

Inoltre, i giudici hanno chiarito che la tutela della reputazione vale anche quando il nome della vittima non viene esplicitato chiaramente nel testo: se il contesto, i riferimenti geografici, l’incarico professionale o la narrazione di vicende specifiche rendono la persona inequivocabilmente riconoscibile, il reato sussiste comunque.

Le conseguenze legali e l’assenza di giustificazioni

La legge e le recenti pronunce dei tribunali fissano paletti molto netti anche rispetto alle difese più comuni portate avanti da chi finisce sotto inchiesta:

Il limite della critica politica: Il diritto di critica – anche aspro o utilizzato nel dibattito pubblico – non autorizza mai l’attacco ad personam, l’insulto gratuito o l’uso di epiteti denigratori che colpiscono la dignità morale della persona.

Il diritto di critica – anche aspro o utilizzato nel dibattito pubblico – non autorizza mai l’attacco ad personam, l’insulto gratuito o l’uso di epiteti denigratori che colpiscono la dignità morale della persona. La scusa della “chat chiusa” o del profilo privato: Limitare la visibilità del proprio profilo o pubblicare messaggi in gruppi ristretti non fa cadere l’aggravante del “mezzo di pubblicità” o della pluralità di persone, purché vi sia una platea di destinatari superiore al singolo rapporto interpersonale.

Limitare la visibilità del proprio profilo o pubblicare messaggi in gruppi ristretti non fa cadere l’aggravante del “mezzo di pubblicità” o della pluralità di persone, purché vi sia una platea di destinatari superiore al singolo rapporto interpersonale. Le sanzioni: Per il reato di diffamazione aggravata a mezzo internet (ai sensi dell’articolo 595, comma 3, del codice penale) si rischia la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro, oltre al risarcimento dei danni morali e patrimoniali in sede civile.

I tempi per la querela

Ricordiamo che per avviare l’azione legale contro chi offende online, la persona danneggiata ha l’obbligo di presentare querela entro il termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui ha avuto effettiva conoscenza del post o del commento diffamatorio, rivolgendosi alle autorità competenti come la Polizia Postale o i Carabinieri, munita di idonei elementi di prova (come screenshot e URL certificate).

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