CRONACA | Nuovo mail bombing contro le scuole italiane: minacce di bombe e cibo avvelenato nelle mense

Read this article in English→

ROMA / CRONACA – Una nuova e imponente ondata di mail bombing sta interessando le scuole italiane di diverse città, riaccendendo l’allarme sicurezza dopo i recenti episodi che hanno coinvolto centinaia di istituti. I messaggi intimidatori, recapitati agli indirizzi di posta elettronica di numerosi plessi scolastici, contengono minacce gravissime che uniscono il classico allarme esplosivo a inquietanti intimidazioni sulla catena alimentare.

Pubblicità

[Immagine: Schermata di computer e dispositivi digitali utilizzati per l’invio delle e-mail di minaccia]

Il testo delle minacce: ordigni e “miscela tossica” nelle mense

I messaggi, analoghi a quelli circolati nei giorni scorsi e firmati con le iniziali M.A. (riconducibili a Mikhail Andropov), alzano il livello dello scontro psicologico. Nel testo si legge:

«Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti».

Le minacce non si fermano tuttavia alla falsa pista degli esplosivi – descritti come capaci di coprire l’intero perimetro o di distruggere un’intera strada – ma tirano in ballo direttamente la sicurezza alimentare e le mense scolastiche:

«In precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. E ricordate: tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza».

La gestione dell’emergenza e la linea del Viminale

Nonostante la gravità e la risonanza dei messaggi, al momento nessun istituto è stato evacuato. Le autorità stanno infatti applicando rigorosamente la direttiva del Viminale, che impone protocolli di verifica mirati per evitare il panico ingiustificato e bloccare la strategia di interruzione dei pubblici servizi legata a questi attacchi digitali.

Il Governo riferisce in Parlamento

La portata della vicenda, che si intreccia con i recenti attacchi hacker alla grande distribuzione alimentare e la percezione di una più ampia operazione di destabilizzazione, avrà immediati riscontri istituzionali. Nel corso della settimana il governo terrà due importanti informative urgenti in Parlamento:

Mercoledì 18 novembre: il ministro della Difesa Guido Crosetto riferirà alle ore 9:30 alla Camera dei deputati e alle 11:30 in Senato su un’informativa dedicata alla guerra ibrida e cognitiva .

il ministro della Difesa riferirà alle ore 9:30 alla Camera dei deputati e alle 11:30 in Senato su un’informativa dedicata alla . Giovedì 19 novembre: il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi interverrà alle ore 9:30 in Senato e alle 12:30 alla Camera per relazionare sui recenti episodi di allarmi bomba negli istituti scolastici e sugli attacchi informatici.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale