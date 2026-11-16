Allarme Salmonella: nuovo richiamo per i pomodorini datterini in Sicilia

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SICILIA / CRONACA & ECONOMIA – Un nuovo provvedimento di richiamo per la possibile presenza di batteri di Salmonella scuote il comparto ortofrutticolo siciliano. Dopo il caso del pomodoro ciliegino di Gela registrato a settembre, l’attenzione del Ministero della Salute si sposta ora sul pomodorino datterino prodotto nella vicina Vittoria e commercializzato a Niscemi.

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[Immagine: Cesti di pomodorini freschi e ortaggi della produzione agricola siciliana]

I dettagli del lotto richiamato dal Ministero

Il Ministero ha disposto il ritiro immediato dagli scaffali di un lotto di datterini venduti in vaschette da 500 grammi, etichettati con la dicitura «Pomodori freschi siciliani – selezionati con amore».

Ecco i dati identificativi del prodotto da verificare in caso di acquisto:

Categoria: I

I Lotto: 4406

4406 Codice EAN (a barre): 8056590100820

8056590100820 Produttore: Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C. (stabilimento in contrada Fanello, Vittoria).

Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C. (stabilimento in contrada Fanello, Vittoria). Commercializzazione: L’Ortofrutticola F Srl (sede a Niscemi).

L’avviso ministeriale non riporta una data di scadenza o un termine minimo di conservazione. L’invito tassativo rivolto ai consumatori è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita. Trattandosi di una contaminazione batterica non riconoscibile a vista d’occhio, il rischio sussiste anche quando l’ortaggio appare del tutto fresco e integro.

L’inchiesta nazionale: oltre 140 contagi e tre Procure al lavoro

Questo nuovo stop riapre con forza il caso che, dallo scorso settembre, sta investendo il settore ortofrutticolo della Piana di Gela. Il precedente provvedimento del 23 settembre aveva riguardato il ciliegino commercializzato dalla G&V Ortaggi di Gela. Nel frattempo, i casi di salmonellosi registrati in diverse regioni italiane hanno superato quota 140 contagi nei primi giorni di novembre.

Sulla vicenda sono aperte le inchieste di tre Procure (Gela, Brescia e Trieste). In particolare, la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per lesioni colpose – al momento contro ignoti – a seguito dei malori che hanno colpito numerosi bambini nelle scuole della Valtrompia, dove i pomodorini siciliani erano stati serviti nelle mense.

Gli investigatori stanno passando al setaccio l’intera filiera distributiva per accertare eventuali nessi causali. In Sicilia sono scattate ispezioni nelle aziende agricole, sequestri e verifiche sulle risorse idriche utilizzate per l’irrigazione, con campionamenti coordinati dall’Asp di Caltanissetta e dall’Istituto Zooprofilattico nel bacino del Biviere, alla foce del Dirillo e nei pozzi privati. Sebbene i primi test sull’acqua abbiano rilevato tracce batteriche (senza tuttavia dimostrare un legame diretto con le coltivazioni) e i controlli sui pomodori non avessero evidenziato ulteriori positività, la nuova allerta impone la massima cautela.

Tra i produttori della fascia trasformata che va da Gela a Pachino – pilastro economico fondamentale per il territorio – cresce la forte preoccupazione che singoli episodi possano alimentare ingiustificati sospetti generalizzati sull’intera filiera orticola siciliana.

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