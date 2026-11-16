CRONACA | Controlli della Polizia a Siracusa: sanzioni e verifiche nella movida

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SIRACUSA / CRONACA – Nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale (PAS) della Questura di Siracusa, insieme al personale della polizia locale e coordinati dal dirigente della PAS Paolo Arena, hanno effettuato una serie di controlli mirati negli esercizi pubblici della movida siracusana e nel territorio di Floridia.

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[Immagine: Volanti della Polizia di Stato impegnate nei controlli di sicurezza e legalità sul territorio]

Il bilancio dei controlli e le sanzioni per l’alcoltest

Nel complesso, le forze dell’ordine hanno identificato 25 persone e sottoposto a verifica 6 esercizi commerciali (tre pub, un ristorante, una pizzeria e un bar).

Durante le verifiche, il titolare di un locale è stato sanzionato amministrativamente perché all’interno dell’esercizio non era presente la strumentazione per la misurazione del tasso alcoolemico, obbligatoria per legge in tutti i locali che vendono o somministrano alcolici oltre le ore 24:00 (ai sensi dell’articolo 54 della Legge 120/2010), un dispositivo che deve essere posizionato e ben segnalato vicino alle uscite per consentire agli avventori l’autotest prima di mettersi alla guida. Un’analoga sanzione per la mancanza dell’etilometro è stata elevata nei confronti del titolare di un altro pub, unito a ulteriori violazioni amministrative contestate al primo gestore.

Verifiche sull’impatto acustico e attenzione ai minori

L’attività di controllo ha riguardato anche il rispetto delle normative sull’inquinamento acustico: tre titolari di altrettanti esercizi commerciali sono stati invitati a esibire la documentazione mancante relativa agli impianti sonori e all’impatto acustico, pena una sanzione amministrativa di 1.000 euro per la mancanza dei titoli prescritti dalle ordinanze a tutela della quiete pubblica.

Dalla Questura fanno sapere che l’attenzione rimarrà altissima nelle prossime settimane in tutta la provincia aretusea, con un focus particolare sul divieto di somministrazione di alcolici ai minori, violazione che comporta una denuncia penale diretta per i gestori dei locali.

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