L’Argiletum acquistato per 16 milioni di euro dal Ministero della Cultura

Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

Il complesso dell’Argiletum, situato in via della Madonna dei Monti 40 a Roma ed ex sede del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, entra ufficialmente nel patrimonio del Ministero della Cultura (MiC).

L’immobile, sottoposto a vincolo dal 1949 per il suo elevato valore storico, artistico, architettonico e urbanistico, è stato acquistato dallo Stato per una cifra pari a 16 milioni di euro.

Pubblicità

Il futuro dell’immobile

L’operazione punta a integrare la salvaguardia dei beni culturali con l’alta formazione. Parte della struttura ospiterà infatti la nuova sede della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali. Come sottolineato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, l’investimento mira a potenziare questa prestigiosa istituzione, rafforzando il legame tra i luoghi della cultura e la preparazione dei futuri professionisti incaricati di tutelarli, valorizzarli e renderli fruibili al pubblico.

Il commento dell’Università Roma Tre

Soddisfazione è stata espressa anche dal rettore di Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, che ha definito l’accordo la chiusura di una fase cruciale per l’Ateneo. Pur rappresentando un pezzo importante della storia universitaria, l’ingresso dell’edificio nel demanio pubblico garantisce che la struttura mantenga la sua vocazione originaria legata a cultura, ricerca e didattica, aprendosi a un nuovo capitolo al servizio dell’intera collettività.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale