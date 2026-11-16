L’Ue risponde alle pretese russe chiedendo il ritiro da Georgia e Moldova

Read this article in English→

Kallas: «Da Mosca proposte assurde»

Al Consiglio Esteri di Bruxelles l’Unione europea elabora le proprie contro-condizioni, pur restando esclusa dai colloqui diretti. Sul campo proseguono gli attacchi: colpiti tre mercantili in acque romene e il ponte di Kerch.

L’Unione europea replica alle condizioni imposte da Mosca presentando un proprio elenco di contro-richieste, tra cui figura il ritiro immediato delle truppe russe da Georgia e Moldova. Ad annunciarlo è stata l’Alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, prima di presiedere il Consiglio dei ministri degli Esteri a Bruxelles. «Non ritengo che le proposte russe siano serie, sono assurde», ha dichiarato l’ex premier estone, sottolineando come nessuno dei Paesi coinvolti – Ucraina inclusa – abbia mai aggredito la Russia: «Loro sono l’aggressore, e c’è una sola vittima».

Pubblicità

Nonostante la fermezza dei toni, il peso diplomatico di questa lista appare ridimensionato dalle dinamiche negoziali. Kallas, infatti, non fa parte della delegazione che partecipa ai colloqui in corso ad Abu Dhabi. Come stabilito venerdì scorso al vertice informale di Dublino, a rappresentare il fronte occidentale sono Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Polonia, affiancati dal presidente del Consiglio europeo e dalla NATO; tuttavia, gli europei non siedono ancora al tavolo diretto con i russi. Le «richieste massime in risposta alle richieste massime di Mosca», come le ha definite Kallas, rappresentano dunque un tentativo di Bruxelles di ritagliarsi un ruolo incisivo in una trattativa da cui al momento è tenuta ai margini.

Per far valere la propria posizione, l’Ue punta su due strumenti principali: il mantenimento delle sanzioni e il controllo sui circa 200 miliardi di euro di asset russi congelati in Europa. Parallelamente, i ministri europei stanno valutando un nuovo pacchetto di misure restrittive mirate a colpire istituti bancari, acquirenti e società connessi alla cosiddetta “flotta ombra”, ovvero le petroliere utilizzate dal Cremlino per aggirare l’embargo sul greggio.

La reazione di Mosca non si è fatta attendere. Commentando la linea dura espressa da Ursula von der Leyen e dai vertici di Bruxelles — incentrata sul sostegno incondizionato a Kiev e sull’inasprimento delle pressioni — il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato all’agenzia Tass che da tali posizioni «emerge chiaramente la mancanza di volontà nel favorire una soluzione pacifica».

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale