Escalation nel Golfo con attacchi iraniani in Bahrein e tensioni nello Stretto di Hormuz

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La crisi in Medio Oriente registra una nuova fase di forte tensione militare, mentre sul fronte diplomatico le trattative restano in bilico tra ultimatum e condizioni incrociate.

Scontri militari e arsenali

L’Iran rivendica l’affondamento di sei petroliere nello Stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti avrebbero inviato una terza portaerei nell’area. Secondo il Wall Street Journal, Teheran disporrebbe ancora di un arsenale compreso tra i 1.500 e i 2.500 missili. Sul fronte yemenita, intanto, i miliziani Houthi sono avanzati fino a circa 60 chilometri da Aden, sede del governo.

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Raid in Bahrein

All’alba di domenica le sirene d’allarme hanno risuonato in Bahrein. I Guardiani della rivoluzione (Pasdaran) hanno rivendicato il lancio di sei droni contro un radar della difesa aerea statunitense nella base di Riffa, in risposta a presunte azioni ostili di Washington. L’esercito di Manama afferma di aver intercettato tutti i velivoli, denunciando un atteggiamento sistematicamente ostile da parte di Teheran. L’episodio segue di 48 ore un analogo attacco rivendicato venerdì contro un sistema di allerta precoce Usa, smentito però dal Comando centrale americano. Il Bahrein, che ospita la Quinta Flotta della Marina statunitense, ha chiesto la piena applicazione della risoluzione Onu 2817 contro i raid iraniani.

Il blocco di Hormuz

I Pasdaran ribadiscono la chiusura dello Stretto di Hormuz, dichiarando falliti i tentativi americani di scortare le imbarcazioni commerciali. Sabato altre due petroliere hanno urtato delle mine navali dopo aver disattivato i transponder e seguito rotte non autorizzate, mentre altre due navi hanno invertito la rotta. Teheran rivendica il controllo esclusivo dello stretto insieme all’Oman, una posizione fermamente respinta dagli Stati Uniti.

La partita diplomatica

Sul piano negoziale si muove poco. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha reso noto di aver consegnato al Qatar un pacchetto di sette condizioni per il cessate il fuoco: revoca delle sanzioni, fine del blocco navale, sblocco dei fondi congelati, stop alle ostilità su tutti i fronti e dichiarazione formale di fine della guerra. Secondo Reuters, Donald Trump sarebbe disposto a sospendere nuovi raid se cesseranno le provocazioni di Teheran e degli Houthi, pur intenzionato a mantenere il blocco sui porti iraniani.

La proposta di Araghchi

Da Islamabad, a margine di un vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica (con rappresentanti di Pakistan, Turchia, Azerbaigian e repubbliche dell’Asia centrale, assente l’Afghanistan), il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha annunciato il sostegno di dieci nazioni al cosiddetto “piano di due giorni”. Teheran si dice pronta a riaprire lo Stretto di Hormuz entro 48 ore — riducendo la precedente ipotesi di una settimana — a patto che Washington accolga le sue richieste economiche e militari, aprendo così la strada a una tregua definitiva.

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