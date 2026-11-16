Derby romagnolo alla Ronaldinho

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Il ritorno in campo di Ronaldinho ha infiammato la partita tra Ravenna e Forlì, terminato 2-0 per i padroni di casa davanti a uno stadio completamente esaurito. Il fuoriclasse brasiliano, tornato a calpestare un terreno da gioco ufficiale a 46 anni e a undici anni dall’ultima apparizione, ha disputato il primo tempo regalando giocate di classe e strappando applausi a scena aperta.

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Nonostante l’obiettivo di segnare il trecentesimo gol in carriera sia rimasto incompiuto, la festa è stata totale. Sugli spalti, una tribuna d’eccezione ha accolto leggende come Dida e Serginho, oltre a volti noti dello sport e dello spettacolo come Flavio Briatore e Fabio Fognini.

Sostituito all’intervallo tra gli applausi scroscianti del pubblico, Dinho ha lasciato intendere la possibilità di un bis: “Poter correre e calciare in un campo di pallone è la cosa più bella del mondo”. Nel frattempo, il Ravenna festeggia i tre punti e consolida il proprio cammino nelle zone altissime della classifica di Serie C.

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