CYBERSECURITY | Allarme DIA, presunto attacco hacker: in vendita sul dark web dossier antimafia e atti riservati

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ROMA / CRONACA NAZIONALE – La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) è al centro di una fitta serie di accertamenti tecnici a seguito di un presunto e potenziale attacco informatico che avrebbe colpito i propri sistemi centrali. L’allarme è scattato dopo l’individuazione sul dark web di un archivio di oltre 220 megabyte, composto da 302 file, messo ufficialmente in vendita e presuntamente esfiltrato dai database della struttura ministeriale.

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A rivendicare l’azione è un utente noto con lo pseudonimo di “weykofà”, il quale ha formulato una richiesta di riscatto da saldare in criptovalute, nello specifico Bitcoin e Monero.

Dossier operativi, Europol e dati del personale: l’ombra dell’esfiltrazione

Stando alle prime indiscrezioni circolate sui social network da parte di account specializzati in cybersecurity, il materiale trafugato conterrebbe informazioni di natura altamente sensibile:

Attività di intelligence: Dossier operativi e d’indagine relativi a venticinque gruppi legati alla criminalità organizzata.

Dossier operativi e d’indagine relativi a venticinque gruppi legati alla criminalità organizzata. Canali internazionali: Registri riservati e corrispondenza di massima sicurezza scambiata con Europol e le istituzioni dell’Unione Europea.

Registri riservati e corrispondenza di massima sicurezza scambiata con Europol e le istituzioni dell’Unione Europea. Archivi interni: Fotografie inedite di operazioni sul campo, dati finanziari, comunicati embargo, statistiche e schede personali riguardanti il personale in servizio.

Le verifiche in corso: caccia alla natura dei file

Al momento le autorità centrali non hanno rilasciato alcuna conferma ufficiale in merito all’effettivo cedimento dell’infrastruttura informatica. L’attività degli esperti informatici è attualmente concentrata sul campionamento e sull’analisi della natura dei dati messi in vendita.

L’obiettivo primario dei tecnici è accertare se il materiale corrisponda davvero a comunicazioni riservate mai destinate alla divulgazione o se si tratti di un tentativo di speculazione condotto aggregando materiale di pubblico dominio già presente in rete, circostanza che ridimensionerebbe drasticamente la portata dell’attacco.

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