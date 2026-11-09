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Velocità sotto controllo: da domani al via i nuovi rilievi con autovelox a Siracusa

La Polizia Municipale intensifica le verifiche contro i limiti superati per ridurre gli incidenti. Primo posteggio mobile in viale Scala Greca, poi i controlli si sposteranno alla Pizzuta e a Targia.
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SIRACUSA / CRONACA LOCALE – Torna al centro dell’agenda della Polizia Municipale di Siracusa il contrasto all’eccesso di velocità, da sempre tra i fattori principali di incidentalità stradale. A partire da domani, 10 novembre, prenderà il via un nuovo piano straordinario di controlli volti a incrementare i livelli di sicurezza urbana e disincentivare le violazioni al Codice della Strada.

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Le arterie interessate: si parte da viale Scala Greca

I controlli verranno eseguiti mediante l’impiego di una postazione mobile per il rilevamento della velocità. La prima tappa è fissata per la giornata di domani in viale Scala Greca, precisamente all’altezza del civico 157, lungo la direttrice di marcia verso largo Giovanni Palatucci.

Il programma dei servizi di pattugliamento proseguirà con continuità anche nei giorni successivi, estendendosi progressivamente ad altre zone ad alta densità di traffico del territorio comunale, tra cui i quartieri della Pizzuta e la zona industriale di Targia.

Prevenzione e sensibilizzazione alla guida

L’operazione non punta unicamente alla sanzione, ma rientra in un piano integrato di prevenzione e sensibilizzazione rivolto ad automobilisti e centauri:

“L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma finalizzato a promuovere comportamenti di guida responsabili e a richiamare l’attenzione sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità, soprattutto nei tratti stradali più a rischio. L’obiettivo primario resta tutelare l’incolumità delle persone e prevenire i sinistri sulle nostre strade”.

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