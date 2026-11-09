Sconvolgenti nuove incomprensioni informatiche

Da un lato le testate giornalistiche che parlano di “Disastro tra le tendopoli dopo le piogge torrenziali degli ultimi giorni: a migliaia senza rifugio. «Scaviamo canali, ma le strade sabbiose sono impercorribili»;
dall’altro lato, tutte le meteo in diretta su Internet come “Meteomi.com” che nonostante collochi Gaza nello “Stato di Palestina”, indica che a “novembre Gaza riceve precipitazioni moderate – in media 7 giorni di pioggia e 43,1 mm in totale” indicando anche che “è previsto forse un calo delle temperature che si attestano adesso attorno ai 24,9 gradi centigradi”. Oltretutto, al contrario di parte dei media, o piuttosto dei media di parte, viene indicato che nei due giorni del nubifragio, il tempo si è mantenuto soleggiato.
Perfino “Tempoitalia.it” indica – in quanto Gaza evidentemente viene considerata Regione italiana a statuto del tutto speciale – che in questi giorni vi sarà occasione di avere il cielo coperto con possibilità di precipitazioni inferiori al 10%.
Ai posteri largo sentenza
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