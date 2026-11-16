Cronaca, Italia, Scuola

Applicata la direttiva di non effettuare evacuazioni dopo altra mail bombing alle scuole

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Una nuova ondata di mail bombing ha colpito diversi istituti scolastici in varie città italiane. Nelle caselle di posta delle scuole è stato recapitato un messaggio minatorio firmato con le iniziali M.A. (riconducibili allo pseudonimo Mikhail Andropov, già utilizzato nei giorni scorsi per episodi analoghi).

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Il contenuto delle minacce

Il testo della e-mail annuncia la presenza di un ordigno ad alto potenziale programmato per esplodere entro 40 minuti, capace di radere al suolo l’intero perimetro dell’edificio e la strada circostante. Oltre all’allarme bomba, il messaggio contiene una seconda minaccia: l’autore sostiene infatti di aver reclutato un addetto della mensa scolastica per contaminare le scorte alimentari con una sostanza tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio.

La risposta delle autorità

Nonostante la gravità del tono intimidatorio, le lezioni stanno proseguendo regolarmente: in linea con le recenti direttive impartite dal Viminale per gestire questo genere di falsi allarmi seriali, non è stata disposta alcuna evacuazione degli istituti coinvolti.

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