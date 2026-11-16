Applicata la direttiva di non effettuare evacuazioni dopo altra mail bombing alle scuole

Una nuova ondata di mail bombing ha colpito diversi istituti scolastici in varie città italiane. Nelle caselle di posta delle scuole è stato recapitato un messaggio minatorio firmato con le iniziali M.A. (riconducibili allo pseudonimo Mikhail Andropov, già utilizzato nei giorni scorsi per episodi analoghi).
Il contenuto delle minacce
Il testo della e-mail annuncia la presenza di un ordigno ad alto potenziale programmato per esplodere entro 40 minuti, capace di radere al suolo l’intero perimetro dell’edificio e la strada circostante. Oltre all’allarme bomba, il messaggio contiene una seconda minaccia: l’autore sostiene infatti di aver reclutato un addetto della mensa scolastica per contaminare le scorte alimentari con una sostanza tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio.
La risposta delle autorità
Nonostante la gravità del tono intimidatorio, le lezioni stanno proseguendo regolarmente: in linea con le recenti direttive impartite dal Viminale per gestire questo genere di falsi allarmi seriali, non è stata disposta alcuna evacuazione degli istituti coinvolti.
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