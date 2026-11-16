SANITÀ | Priolo senza pediatra e con pochi medici: l’appello del sindaco Gianni all’ASP

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PRIOLO GARGALLO / SANITÀ & CRONACA – Una situazione di crescente emergenza sul fronte della sanità di prossimità rischia di paralizzare l’assistenza sanitaria a Priolo Gargallo. Il sindaco, on. dott. Pippo Gianni, ha scritto ufficialmente al Commissario Straordinario dell’ASP di Siracusa, Gioacchino Iraci, per richiedere l’assegnazione urgente di un nuovo pediatra di libera scelta e di almeno due medici di medicina generale.

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[Immagine: Insegna e simboli istituzionali della sanità pubblica e territoriale]

Il grido d’allarme: 1.500 bambini senza pediatra e medici in pensione

Il quadro delineato dal primo cittadino è particolarmente critico per i circa 12.000 abitanti del territorio. A pesare in modo drastico sulla comunità sono i recenti e imminenti pensionamenti:

L’unico pediatra di libera scelta attualmente in servizio a Priolo, che segue circa 1.500 utenti , lascerà l’incarico per pensionamento a partire dal prossimo 1º dicembre .

attualmente in servizio a Priolo, che segue circa , lascerà l’incarico per pensionamento a partire dal prossimo . Tre medici di medicina generale sono già andati in pensione negli ultimi mesi, e altri professionisti si trovano in prossimità del tesseramento di quiescenza, aggravando i disagi per l’assistenza primaria.

Le richieste all’ASP: stabilità e continuità assistenziale

Per evitare il collasso del servizio e tutelare le famiglie locali, il sindaco Gianni ha avanzato richieste precise e non negoziabili all’azienda sanitaria provinciale:

«Chiedo di nominare un pediatra di libera scelta, con incarico a tempo pieno e sede stabile e permanente sul territorio, che assicuri direttamente e continuativamente l’intero orario di servizio, evitando turnazioni o alternanze con altri professionisti, per garantire la continuità assistenziale e un punto di riferimento stabile per i bambini e le famiglie del territorio; chiedo inoltre di procedere all’assegnazione di almeno due nuovi medici di medicina generale, per far fronte alle carenze che si sono determinate e garantire un’adeguata assistenza sanitaria alla popolazione residente».

L’appello si chiude sottolineando come i disagi attuali stiano già compromettendo il diritto a un’assistenza sanitaria di prossimità, rendendo improcrastinabile un intervento tempestivo dell’ASP.

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