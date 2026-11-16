ARS | Iacp Siracusa: convocata la presidente Scorpo in IV Commissione su input di Auteri

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SIRACUSA / PALERMO / POLITICA – La vicenda dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp) di Siracusa approda ufficialmente alla IV Commissione legislativa permanente dell’Assemblea regionale siciliana («Ambiente, territorio e mobilità»). Su sollecitazione del deputato regionale della Lega – Italia federale, Carlo Auteri, la presidente dell’Iacp Alessia Scorpo è stata convocata per un’audizione in programma nella mattinata di martedì 17 novembre.

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[Immagine: La sede dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palazzo dei Normanni a Palermo, punto di riferimento per il controllo istituzionale]

I nodi della gestione e i dubbi sul direttore generale

L’iniziativa parlamentare nasce per fare chiarezza su diversi aspetti amministrativi emersi negli ultimi mesi, a cominciare dalla procedura per il conferimento dell’incarico di direttore generale.

«È un passaggio istituzionale che ho sollecitato per approfondire le questioni emerse e ottenere chiarimenti sulla gestione dell’ente, a partire dalla procedura per il conferimento dell’incarico di direttore generale – spiega Auteri –. Fin dal mese di luglio ho sollevato dubbi su un avviso che prevedeva tempi estremamente ristretti per la presentazione delle candidature, chiedendo che fossero verificate la conformità degli atti al regolamento interno e le garanzie di trasparenza e partecipazione».

A seguito delle segnalazioni del parlamentare, il Dipartimento regionale delle Infrastrutture aveva avviato un’istruttoria che aveva portato alla riapertura dei termini. Tuttavia, la vicenda si è arricchita di ulteriori elementi, tra cui le osservazioni formulate dal consigliere d’amministrazione Andrea Sangregorio in merito al funzionamento dell’organo collegiale e alla verbalizzazione delle sedute, oltre ai rilievi mossi dal Collegio dei sindaci.

L’esposto in Procura e la richiesta di trasparenza

Di fronte al permanere di interrogativi sulla regolarità amministrativa delle decisioni assunte, il 29 ottobre scorso lo stesso Auteri ha depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa, allegando la documentazione raccolta.

«Adesso ritengo importante che il confronto si svolga nella sede parlamentare competente – aggiunge il deputato leghista –. L’audizione di martedì dovrà essere un’occasione per ricostruire con precisione i passaggi amministrativi, conoscere lo stato delle verifiche e ottenere risposte puntuali. La questione riguarda il corretto funzionamento di un ente pubblico che gestisce un patrimonio abitativo importante e che deve garantire servizi e risposte alle famiglie del territorio siracusano. La trasparenza non può essere soltanto un principio richiamato nei comunicati: deve trovare riscontro negli atti e nelle procedure».

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