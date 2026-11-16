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Quando la sicurezza è più importante di certa politica

Nonostante una politica ufficiale di boicottaggio annunciata dal governo irlandese nell’agosto 2024 per bloccare i contratti della difesa con aziende israeliane, sono emerse recenti contraddizioni e acquisti di tecnologia militare israeliana da parte dell’Irlanda

Il caso del nuovo jet di Stato irlandese

Nell’agosto 2026 è stato rivelato che il nuovo aereo governativo (Ireland’s “Air ForceOne) da 53 milioni di euro è stato privato del sistema israeliano di atterraggio con la nebbia FalconEye di Elbit, in linea con il divieto di acquisizioni. Tuttavia, altri mezzi già in dotazione (come elicotteri e pattugliatori marittimi) continuano a montare avioniche e radar di produzione israeliana perché considerati parte integrante delle piattaforme.

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Acquisti anti-drone della polizia

Se ne è accorta la polizia nazionale irlandese (An Garda Síochána) che ha acquistato sistemi anti-drone di produzione israeliana realizzati dall’azienda Sentrycs, nonostante l’impegno ufficiale del governo di Dublino a non comprare attrezzature militari e di difesa da Israele. La notizia è emersa da un’inchiesta della testata irlandese The Journal pubblicata nel novembre 2026.

I dettagli dell’operazione

Tecnologia acquisita

Si tratta di sistemi avanzati per il rilevamento, il tracciamento e il disturbo (jamming) dei droni, sviluppati e prodotti da Sentrycs, società con sede a Tel Aviv.

Modalità d’acquisto.

La polizia irlandese non ha comprato l’attrezzatura direttamente in Israele, ma è passata attraverso un fornitore intermediario con sede negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da The Journal, le autorità erano comunque consapevoli dell’origine israeliana della tecnologia.

Scopo dell’impiego

I dispositivi sono stati installati sui tetti degli edifici per proteggere i vertici istituzionali e gli eventi di alto profilo legati alla presidenza irlandese del Consiglio dell’Unione Europea.

La zona grigia normativa

Il divieto governativo era rivolto principalmente agli appalti militari del Dipartimento della Difesa. Resta da chiarire se l’acquisto effettuato da una forza di polizia per motivi di sicurezza interna tramite un rivenditore statunitense violi formalmente le direttive dell’esecutivo. [

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