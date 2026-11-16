Adrano: stangata sul commercio abusivo, sequestrati 160 kg di castagne

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ADRANO / CRONACA & ECONOMIA – Oltre 160 chili di castagne sequestrate e sanzioni amministrative per quasi 13.000 euro complessivi. È questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo disposto dalla Questura di Catania e condotto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, con il supporto del Corpo Forestale della Regione Siciliana e della Polizia Locale, volto a contrastare l’abusivismo commerciale e a tutelare la sicurezza agroalimentare.

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[Immagine: Postazione di vendita ambulante di castagne e prodotti tipici stagionali]

I controlli su strada e le sanzioni ai venditori ambulanti

L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio finalizzata a prevenire i furti nelle campagne – a protezione dei produttori agricoli – e a impedire che alimenti privi di garanzie e di tracciabilità finiscano sulle tavole dei consumatori.

Nel mirino delle forze dell’ordine sono finiti alcuni venditori di caldarroste attivi nel centro storico e in diverse aree della città. Le verifiche hanno fatto emergere pesanti irregolarità:

Il primo operatore itinerante è stato sanzionato con 6.000 euro di multe amministrative per la totale assenza di rintracciabilità su 150 chili di castagne e 12 litri di vino posti sotto sequestro.

è stato sanzionato con di multe amministrative per la totale assenza di rintracciabilità su e posti sotto sequestro. Il secondo venditore ha subito il sequestro di 10 chili di castagne prive di documentazione d’origine, con sanzioni analoghe per 6.000 euro .

ha subito il sequestro di prive di documentazione d’origine, con sanzioni analoghe per . La Polizia Locale ha inoltre contestato a entrambi i titolari la mancata presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), applicando un’ulteriore sanzione di 860 euro per ciascuno.

La merce devoluta in beneficenza e i prossimi controlli

L’intera quantità di alimenti sottratta alla vendita abusiva, dopo essere stata sottoposta alle verifiche sanitarie di rito per attestarne l’effettiva idoneità al consumo umano, è stata devoluta in beneficenza a favore di enti caritativi locali. Dalle autorità fanno sapere che l’attività di monitoraggio e contrasto all’illegalità commerciale proseguirà anche nelle prossime settimane in tutti gli altri comuni ricadenti nell’area di competenza del Commissariato di Adrano.

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