OPINIONE | Viale Scala Greca a Siracusa: la pista ciclabile c’è, ma i ciclisti preferiscono il caos in strada

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SIRACUSA / OPINIONE – C’è una regola non scritta, ma tristemente consueta nelle nostre città, che sembra trasformare le grandi arterie stradali in un palcoscenico di anarchia quotidiana. A Siracusa, l’emblema di questo cortocircuito urbano ha un indirizzo preciso: Viale Scala Greca. Qui si consuma ogni giorno un paradosso che fa imbufalire gli automobilisti e mette a dura prova la pazienza di chi rispetta le regole. La pista ciclabile c’è, è lì a disposizione, ben visibile e realizzata per garantire sicurezza e fluidità. Eppure, a percorrerla sono in pochi. La moda – o forse l’abitudine al dispetto – vuole che i ciclisti preferiscano pedalare beatamente in mezzo al traffico veicolare, intralciando auto, bus e scooter.

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Il paradosso della pista deserta e la doppia fila selvaggia

Il copione è sempre lo stesso. Da un lato la corsia riservata alle biciclette, pensata proprio per evitare commistioni pericolose tra i mezzi a motore e i velocipedi; dall’altro la strada principale, dove gruppi di ciclisti procedono incuranti delle code che si formano alle loro spalle. Il bello – o meglio, il surreale – arriva quando un automobilista, esasperato dai rallentamenti, aziona il clacson per segnalare la propria presenza o invitare a occupare la corsia dedicata. La reazione? Non certo un cenno di scuse, ma spesso gesti di stizza, insulti e sguardi di fuoco, come se il torto fosse di chi guida l’auto.

A completare questo quadro di ordinario caos cittadino ci si mettono poi le fermate in doppia fila, che restringono ulteriormente la carreggiata costringendo i veicoli a manovre pericolose per aggirare l’ostacolo.

Civiltà e rispetto delle regole: un esame da rifare

Il punto non è mettere alla gogna una categoria, ma interrogarsi sul senso civico che dovrebbe regolare la convivenza urbana. Investire in infrastrutture come le piste ciclabili è fondamentale, ma se poi manca la volontà culturale di utilizzarle, il risultato è un’opera sprecata e una fonte di pericolo costante. La strada è di tutti, ma la condivisione degli spazi urbani richiede il rispetto reciproco: pretendere di circolare fuori dalle sedi protette creando intralcio, per giunta pretendendo di avere ragione e reagendo con arroganza a un richiamo acustico, è il sintomo di una civiltà della strada che avrebbe urgentemente bisogno di un tagliando.

Fino a quando pedalare in mezzo al traffico con la pista ciclabile a due passi sarà considerato un atto di libertà anziché una pericolosa e fastidiosa infrazione, le nostre strade continueranno a essere un ring a cielo aperto.

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