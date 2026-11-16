Lentini, cede il marciapiedi, si ribalta un’autogru: feriti due operai

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Cede il marciapiedi, l’autogru si ribalta e due operai rimangono feriti. E’ accaduto a Lentini poco prima delle quattordici, dove due operai sono stati soccorsi e trasportati in elisoccorso all’ospedale Garibaldi di Catania a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto con l’asfalto. Sul posto sono dovute intervenire le squadre dei vigili del fuoco, per liberare i malcapitati dalle lamiere dell’autogru.

Sul posto anche due ambulanze del 118 e i carabinieri di Lentini che hanno recintato l’area in cui è avvenuto l’incidente sul quale adesso la Procura di Siracusa vorrà vederci chiaro.

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