SPORT | Elezioni FIGC: Galliani rinuncia al ricorso contro Malagò, via libera alla sfida elettorale

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ROMA / SPORT – Nessuna battaglia legale davanti ai tribunali sportivi o amministrativi: Adriano Galliani ha deciso di non impugnare l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). A comunicarlo ufficialmente è stato il suo legale, l’avvocato Filippo Lattanzi, spiegando che la scelta nasce dalla precisa volontà di evitare tensioni, polemiche e strumentalizzazioni nel cammino che porterà all’Assemblea elettiva del prossimo 14 dicembre.

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[Immagine: Il pallone da calcio e i simboli istituzionali dello sport e delle federazioni calcistiche]

Il nodo della doppia firma del Genoa e le motivazioni della rinuncia

Al centro della contesa c’era il delicato tema della doppia firma del Genoa: il club ligure aveva inizialmente rilasciato l’accredito a favore di Galliani, per poi sottoscrivere un secondo sostegno a supporto di Malagò. Pur continuando a ritenere che considerare efficace quest’ultimo passaggio costituisca «un pericoloso precedente» per le dinamiche federali, l’ex amministratore delegato del Milan ha scelto di fare un passo indietro.

«Il sistema calcio ha bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno», ha sottolineato l’avvocato Lattanzi, evidenziando come la priorità assoluta debba essere la tutela della stabilità del movimento calcistico nazionale.

La reazione di Giovanni Malagò: «Da ora parleremo con signorilità»

La decisione di Galliani è stata accolta con favore da Giovanni Malagò. Il commissario straordinario ha letto nel gesto un segnale costruttivo e distensivo, volto a ridurre le frizioni e a restituire centralità al dibattito politico-sportivo:

«Da ora parleremo con signorilità», ha dichiarato Malagò, ribadendo la massima disponibilità a condurre il confronto elettorale all’insegna del rispetto reciproco, bandendo gli attacchi personali e concentrandosi esclusivamente sulle proposte programmatiche per il rilancio del calcio italiano.

Già in passato Malagò aveva speso parole di stima nei confronti del rivale, ribadendo che le distanze tra le candidature riguardano unicamente le differenti visioni sul futuro della disciplina e non questioni personali. La campagna elettorale entra così nel vivo, blindata nel segno della responsabilità istituzionale.

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