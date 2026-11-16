POLITICA | Parco degli Iblei, Germano (Noi Moderati): «Contrario al progetto, non si ignorino i territori»

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SIRACUSA / PALERMO / POLITICA – Il dibattito politico attorno all’istituzione del Parco nazionale degli Iblei, tornato al centro dell’attenzione dopo la presentazione del recente emendamento della Lega, riapre il fronte delle polemiche e delle perplessità espresse dagli amministratori del territorio. Sulla questione interviene con una nota netta Germano (Noi Moderati), ribadendo una contrarietà radicata e costruita negli anni di amministrazione locale.

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Riprendendo la linea già sostenuta quando rivestiva la carica di sindaco di Solarino, Germano sottolinea come il dissenso nei confronti del progetto non sia una presa di posizione astratta, ma il frutto di questioni concrete sollevate da sindaci e categorie produttive:

«La mia posizione è sempre stata chiara: sono contrario a questo progetto di Parco, certamente nelle forme e nelle modalità con cui è stato concepito. Quando ero sindaco di Solarino ho partecipato a numerosi incontri con altri primi cittadini che condividevano le stesse preoccupazioni, legate alla tutela delle attività produttive, all’agricoltura, all’allevamento e al futuro economico delle nostre comunità».