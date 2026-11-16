POLITICA | Parco degli Iblei, Germano (Noi Moderati): «Contrario al progetto, non si ignorino i territori»

SIRACUSA / PALERMO / POLITICA – Il dibattito politico attorno all’istituzione del Parco nazionale degli Iblei, tornato al centro dell’attenzione dopo la presentazione del recente emendamento della Lega, riapre il fronte delle polemiche e delle perplessità espresse dagli amministratori del territorio. Sulla questione interviene con una nota netta Germano (Noi Moderati), ribadendo una contrarietà radicata e costruita negli anni di amministrazione locale.
Le ragioni del “no”: la difesa di agricoltura e allevamento
Riprendendo la linea già sostenuta quando rivestiva la carica di sindaco di Solarino, Germano sottolinea come il dissenso nei confronti del progetto non sia una presa di posizione astratta, ma il frutto di questioni concrete sollevate da sindaci e categorie produttive:
«La mia posizione è sempre stata chiara: sono contrario a questo progetto di Parco, certamente nelle forme e nelle modalità con cui è stato concepito. Quando ero sindaco di Solarino ho partecipato a numerosi incontri con altri primi cittadini che condividevano le stesse preoccupazioni, legate alla tutela delle attività produttive, all’agricoltura, all’allevamento e al futuro economico delle nostre comunità».
Il Comune di Solarino, ricorda l’esponente di Noi Moderati, aveva a suo tempo formalizzato la propria opposizione, evidenziando che l’area interessata risultava già fortemente gravata da vincoli paesaggistici e boschivi.
«Nessun pregiudizio ambientale, ma serve ascoltare chi vive il territorio»
Nel rimarcare che la tutela dell’ambiente non è un obiettivo in discussione, la nota evidenzia il rischio che l’imposizione di nuovi vincoli burocratici finisca per penalizzare chi produce e investe nell’Isola:
«Un agricoltore o un allevatore deve poter continuare a lavorare, programmare investimenti, migliorare le proprie strutture e garantire un futuro alla propria attività. Non possiamo ignorare le preoccupazioni di chi teme che nuovi vincoli possano rendere tutto questo più difficile. La tutela dell’ambiente non può essere perseguita senza ascoltare chi quei territori li vive e li amministra».
In vista delle decisioni che segneranno il futuro dell’area iblea per i prossimi decenni, l’appello finale è rivolto alla necessità di un confronto reale e approfondito con gli enti locali e il comparto produttivo, svincolato da logiche di schieramento e fondato unicamente sulla responsabilità verso il territorio.
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