Riserva Ciane e Saline, Natura Sicula: “Potature distruttive”

In contrada Mezzabotte, a ridosso dell’invaso e delle chiuse della Riserva naturale del Fiume Ciane, hanno eseguito interventi di potatura tra i più scorretti e dannosi possibili. Gli eucalipti sono stati pesantemente sbrancati, lasciando monconi di rami verticali e riducendo drasticamente la chioma. Un’operazione che non solo stravolge l’assetto vegetazionale, ma trasforma gli alberi in una fonte di grave pericolo per la sicurezza pubblica in un’area molto frequentata dai visitatori. La denuncia arriva da Natura Sicula, associazione ambientalista siracusana.

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“Dal punto di vista arboricolo – dice Fabio Morreale – l’intervento è un grave errore tecnico. La reazione a un taglio così drastico porta inevitabilmente allo sviluppo di rami epicormici (o succhioni). A differenza dei rami originari – sviluppatisi fin da piccoli e profondamente integrati nel legno strutturale del tronco – i succhioni si formano da gemme dormienti o avventizie situate superficialmente sotto la corteccia. La loro connessione meccanica è estremamente debole. Spinto dal proprio eccezionale vigore vegetativo, l’eucalipto reagisce alla perdita della chioma producendo nuovi getti a ritmi vertiginosi. Questa massa densa, lunga e pesante genera un forte “effetto vela”.

proprio sui punti d’inserzione più fragili, esponendo gli alberi a un alto rischio di cedimenti strutturali e schianti improvvisi.

Questo episodio non fa che confermare che il Libero Consorzio, ente gestore da oltre 40 anni (la riserva fu istituita nel 1984) continua a muoversi senza alcuna coerenza con le pratiche di protezione della natura.

La scelta scellerata di sbrancare gli eucalipti dimostra la totale assenza di una visione ecologica: trattandosi di specie aliena, in una riserva naturale pluridecennale avrebbero dovuto progressivamente sostituirla con specie autoctone. Invece, interventi di rinaturalizzazione di questo tipo non sono mai stati previsti nei vari progetti finanziati nel corso di 40 anni. Il risultato è un patrimonio arboreo sempre più ridotto e un ecosistema pervaso da alberi e arbusti invasivi e infestanti, come diverse specie di acacie. La stessa incuria si riflette nella fauna, dove la tartaruga palustre europea Emys orbicularis è stata completamente soppiantata dalla tartaruga palustre nord-americana Trachemys scripta.

Decenni di segnalazioni, suggerimenti e solleciti sono rimasti lettera morta, dimostrando che l’attuale ente gestore ha esaurito ogni margine operativo ed è strutturalmente sordo e inadeguato a tutelare l’area. Per dare una sterzata risolutiva a questo cronico immobilismo, l’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente deve assumersi la responsabilità di revocare la gestione al Libero consorzio per affidarla a soggetti previsti dalla legge regionale n. 98/1981. Il livello gestionale è ormai talmente compromesso che chiunque sarebbe in grado di fare di meglio.

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