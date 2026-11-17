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Nuova scossa di terremoto nel mar Tirreno meridionale, al largo delle coste siciliane. Il sisma, di magnitudo 3.8, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 6:51 di martedì 17 novembre, a una profondità di 10 chilometri.

La scossa principale è stata seguita da altri due eventi sismici, registrati a breve distanza di tempo. Alle 7:07 è stata rilevata una scossa di magnitudo 2.3, mentre alle 7:23 si è verificato un ulteriore terremoto della stessa intensità.

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Secondo diverse segnalazioni pubblicate sui social network, il movimento tellurico più intenso sarebbe stato avvertito lievemente a Palermo e nella zona di Termini Imerese.

Sciame sismico da giorni nell’area

La scossa si inserisce in una sequenza di eventi sismici che da diversi giorni interessa il mar Tirreno meridionale. Nell’area si stanno infatti verificando ripetute scosse, molte delle quali di intensità contenuta e non percepite dalla popolazione.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Le attività di monitoraggio dell’Ingv proseguono per seguire l’evoluzione della situazione sismica nell’area.

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