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ROMA / CRONACA & GIUSTIZIA – A trentotto anni dall’agguato mortale di Primavalle, la giustizia mette un punto fermo su una delle vicende più fosche della malavita capitolina, separando nettamente le responsabilità accertate dalle imputazioni cadute. Il procedimento sulla cosiddetta “faida di Roma nord” si è concluso con la condanna di Salvatore Nicitra e Calogero Farruggio a ventidue anni di reclusione ciascuno e di Giovanni Calafato a quattordici anni per l’omicidio di Valentino Belardinelli, ucciso il 24 novembre 1988 nell’androne di via Michele Bonelli.

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[Immagine: Il Palazzo di Giustizia e le aule di tribunale dedicate ai grandi processi di mafia e criminalità]

Le condanne per via Bonelli e le assoluzioni per gli altri delitti

Contestualmente, la Corte ha assolto con formula piena tutti e tre gli imputati dagli altri episodi di sangue contestati nella stessa inchiesta: l’agguato in piazza Clemente XI del 12 novembre 1988, costato la vita a Roberto “Bebo” Belardinelli e a Paolino Angeli, e l’attentato dinamitardo dell’agosto 1983 all’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, in cui morì Giampiero Caddeo.

Si tratta di una pronuncia selettiva che accoglie solo in parte l’impianto della Procura capitolina: respinta l’ipotesi di un verdetto cumulativo, il Collegio ha distinto con rigore i singoli episodi di una stagione criminale segnata dal controllo delle bische clandestine e da storici legami con gli ambienti della Banda della Magliana. Per i delitti di Roberto Belardinelli, Angeli e Caddeo, i giudici hanno ritenuto il quadro probatorio insufficiente, pronunciando il proscioglimento.

Il ruolo di Giovanni Calafato tra pentimento e riscontri

Figura centrale del processo è Giovanni Calafato, già vertice della Stidda di Palma di Montechiaro, la cui parabola tra militanza mafiosa e collaborazione con la giustizia si intreccia con alcuni dei capitoli più drammatici della storia repubblicana (protagonista nel procedimento “Livatino ter” del 1997). Calafato è tornato al centro della scena processuale a Roma autoaccusandosi dell’omicidio di Valentino Belardinelli.

Secondo la ricostruzione dibattimentale, Nicitra avrebbe ordinato l’esecuzione per consolidare la propria egemonia negli affari illeciti del quadrante nord-occidentale della Capitale; Farruggio avrebbe svolto il ruolo di cerniera operativa; il collaboratore di giustizia avrebbe preso parte direttamente alla sparatoria. Le rivelazioni di Calafato – verbalizzate tra il 1994 e il 1995 e rilanciate nell’interrogatorio del 28 ottobre 2015 – sono state il perno della riapertura dei fascicoli, nonostante l’attacco delle difese sulla credibilità e sulle presunte incongruenze balistiche e topografiche.

Respinta anche la richiesta di prescrizione avanzata dai suoi legali, all’ex stiddaro sono stati inflitti quattordici anni di carcere: un epilogo che conferma l’impatto delle sue dichiarazioni al crocevia tra Cosa nostra, Stidda e criminalità romana.

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