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Il presidente della Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell’ARS, on. Giuseppe Carta, convocherà la prossima settimana la Commissione parlamentare per procedere all’esame e alla deliberazione di una risoluzione che impegni il Governo regionale a interrompere il percorso autorizzativo relativo alla discarica di Stallaini, alla luce delle criticità paesaggistiche, territoriali e amministrative emerse.

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La decisione arriva dopo che, su invito dello stesso presidente Carta, i Consigli comunali di Noto e Canicattini Bagni hanno espresso il proprio parere sulla realizzazione dell’impianto, manifestando la propria contrarietà. Dopo il voto unanime del Libero Consorzio comunale di Siracusa, anche i due Consigli comunali hanno formalizzato la propria opposizione, rafforzando una posizione condivisa dalle istituzioni del territorio.

L’iniziativa, portata avanti insieme al Vice Presidente del Libero Consorzio di Siracusa Pietro Rosa, si inserisce in un percorso istituzionale avviato il 14 ottobre scorso dal presidente Carta, che, dopo aver ascoltato le istanze del territorio, ha convocato la Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell’ARS, attivando gli strumenti parlamentari e portando all’approvazione della proposta di risoluzione n. 21, oltre a promuovere il coinvolgimento delle amministrazioni comunali interessate.

Contestualmente alla convocazione, l’on, Giuseppe Carta chiamerà in audizione l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, il presidente della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) e il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente, per sensibilizzare gli organi istituzionali e i soggetti competenti, sottoponendo alla loro attenzione le osservazioni e i rilievi provenienti dal territorio. Una questione che riguarda un’area naturalistica di alto pregio, situata a ridosso della Riserva Naturale Orientata Cavagrande del Cassibile, il cui valore paesaggistico e ambientale richiede particolare tutela.

L’obiettivo è tradurre le posizioni espresse dalle istituzioni locali in un ulteriore atto parlamentare, affinché il Governo regionale tenga conto delle criticità evidenziate e interrompa un percorso autorizzativo ritenuto incompatibile con le caratteristiche paesaggistiche, territoriali e amministrative dell’area.

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