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MILANO / ECONOMIA & GIUSTIZIA – Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per la durata di un anno nei confronti di Revolut Bank UAB, a seguito di accertamenti che avrebbero evidenziato gravi carenze nei sistemi di controllo antiriciclaggio. Si tratta di una misura di natura preventiva che non costituisce una condanna penale e non comporta, allo stato attuale, alcuna limitazione all’ordinaria operatività dei conti, con la banca che ha garantito la piena continuità dei servizi ai clienti.

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[Immagine: Smartphone con applicazioni di mobile banking e servizi finanziari digitali]

L’intervento dell’associazione Codici: trasparenza e fiducia

Sulla vicenda è intervenuta l’associazione Codici, richiamando l’attenzione sulla necessità di assicurare la massima tutela dei risparmiatori e di fare piena chiarezza sulle criticità emerse.

«La vicenda Revolut pone una questione importante che riguarda l’affidabilità e l’efficacia dei sistemi di controllo degli istituti bancari – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Le carenze evidenziate dagli accertamenti giudiziari non possono essere sottovalutate, soprattutto quando riguardano la capacità di prevenire operazioni finanziarie riconducibili ad attività illecite».

Allo stesso tempo, l’associazione sottolinea l’importanza di evitare inutili allarmismi tra i correntisti, invitandoli a continuare a utilizzare i servizi in condizioni di sicurezza e a pretendere informazioni chiare e tempestive. L’auspicio è che l’istituto offra la massima collaborazione agli amministratori giudiziari, adottando rapidamente le misure necessarie per superare le criticità.

L’invito alla prudenza contro i tentativi di truffa

Mentre le banche digitali rappresentano una risorsa importante per i consumatori – ribadisce Codici – l’innovazione tecnologica deve viaggiare di pari passo con standard elevati di sicurezza e trasparenza.

L’associazione raccomanda inoltre ai clienti di non prendere decisioni affrettate sulla scia di notizie allarmistiche e di prestare la massima attenzione a possibili tentativi di frode o phishing (tramite telefonate, SMS o messaggi) finalizzati a carpire credenziali bancarie o codici di accesso sfruttando la notizia. Codici continuerà a monitorare l’evoluzione della vicenda e il percorso di rafforzamento dei controlli interni a tutela dei risparmiatori.

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