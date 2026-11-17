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PRIOLO GARGALLO / SANITÀ – La situazione della medicina territoriale a Priolo Gargallo è diventata insostenibile e non può essere affrontata soltanto quando l’emergenza è imminente. È quanto dichiara con fermezza Patrizia Arangio, intervenendo sul drammatico scenario che si profila per la comunità locale, con particolare riferimento all’assistenza primaria e pediatrica.

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[Immagine: Insegna e simboli istituzionali della sanità pubblica e territoriale]

L’allarme: «1.500 bambini senza pediatra dal 1° dicembre»

Arangio evidenzia come la carenza di medici di medicina generale e il prossimo pensionamento dell’unico pediatra presente in città siano criticità note da tempo:

«Sono problemi conosciuti da oltre un anno. Oggi, con la prospettiva che circa 1.500 bambini possano perdere il proprio riferimento pediatrico dal prossimo 1° dicembre, non c’è più tempo da perdere».

Pur prendendo atto della richiesta formale avanzata dal sindaco all’ASP, Arangio pone un interrogativo politico e amministrativo sulla gestione della tempistica: «Ritengo doveroso chiedere anche perché si sia arrivati a ridosso della scadenza senza che fosse già individuata una soluzione».

L’appello all’on. Riccardo Gennuso: «Servono fatti concreti»

La posizione di Arangio mira a superare le contrapposizioni politiche per concentrarsi sulla tutela dei cittadini più fragili. Come rappresentante politica, annuncia di non volersi limitare alla denuncia, ma di voler attivare ogni interlocuzione istituzionale utile per arrivare a una soluzione.

In questa ottica, Arangio lancia un appello pubblico all’on. Riccardo Gennuso:

«Affinché si faccia promotore di un intervento deciso presso l’Assessorato regionale alla Salute e i vertici dell’ASP di Siracusa, per accelerare le procedure di assegnazione di un pediatra e garantire nuovi medici di medicina generale a Priolo. Non servono soltanto lettere e dichiarazioni: servono tempi certi, impegni concreti e soluzioni che restituiscano ai cittadini la tranquillità di poter contare su un medico vicino».

L’intervento si conclude con un monito: «Le famiglie di Priolo non possono essere lasciate sole».

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