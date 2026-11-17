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“Il Parco nazionale degli Iblei non viene cancellato e l’emendamento 3.6 presentato dalla LEGA viene ritirato in Commissione Ambiente alla Camera”. Il Movimento delle associazioni ambientaliste, culturali e dei cittadini, si ritiene soddisfatto per il risultato raggiunto, anche perché le nostre perplessità sulle criticità in merito all’emendamento erano veritiere e fondate. Ora si proceda con l’istituzione del Parco nazionale degli Iblei, così come previsto per legge e in maniera costruttiva e collaborativa, si lavori per un nuovo modello di tutela e di sviluppo ecosostenibile per l’intero comprensorio ibleo. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno espresso sostegno e solidarietà politica, in questa fase importante e delicata del procedimento istitutivo del Parco nazionale degli Iblei…”

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