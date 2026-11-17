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ENNA / ECONOMIA & LAVORO – Una mobilitazione nazionale che sceglie di entrare direttamente nel cuore dei grandi cantieri infrastrutturali del Mezzogiorno. Domani, mercoledì 18 novembre, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Enna per incontrare i lavoratori del Consorzio Pacaed (WeBuild), impegnati nei lavori strategici per il raddoppio ferroviario Palermo-Catania.

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[Immagine: Grandi cantieri infrastrutturali e lavori ferroviari nel territorio siciliano]

L’assemblea al Campo Base di Mulinello in vista dello sciopero del 20 novembre

L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Fillea Cgil Enna, si terrà al Campo Base di Mulinello. L’appuntamento rappresenta un momento chiave di avvicinamento e preparazione allo sciopero generale proclamato per il prossimo 20 novembre, portando la voce e le rivendicazioni del sindacato dentro uno dei cantieri più importanti per la modernizzazione della mobilità in Sicilia.

La presenza di Landini nel Nisseno-Ennese vuole essere un segnale di vicinanza e ascolto diretto nei confronti degli operai e delle tute gialle, chiamati ogni giorno a turni pesanti, trasferte e condizioni lavorative complesse.

«Lavori tutto il giorno. Ma riesci a vivere?»

È lo slogan-domanda che accompagna la mobilitazione della Cgil e che fotografa senza filtri la condizione di migliaia di famiglie: salari incapaci di tenere il passo con l’inflazione e il carovita, il peso insostenibile di carburanti, trasporti, affitti e bollette, a cui si sommano le difficoltà di una sanità pubblica sempre più svuotata e segnata da liste d’attesa interminabili.

Dalle tute gialle del cantiere si leva un grido d’allarme chiaro:

«Non ce la facciamo più. Lavoriamo e tutto costa il doppio. Venire a lavorare quasi non conviene per quanto costa la benzina. E quando abbiamo bisogno di curarci dobbiamo mettere mano al portafoglio».

Le rivendicazioni della piazza

La piattaforma della mobilitazione del 20 novembre punta dritta sui temi strutturali del Paese e del Sud:

Salari più alti e tutela del potere d’acquisto contro l’inflazione.

e tutela del potere d’acquisto contro l’inflazione. Pensioni dignitose , che tengano conto della gravosità e della fatica fisica nei cantieri edili.

, che tengano conto della gravosità e della fatica fisica nei cantieri edili. Sanità pubblica universale e rilancio dei servizi territoriali.

e rilancio dei servizi territoriali. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , per fermare la strage quotidiana nei cantieri.

, per fermare la strage quotidiana nei cantieri. Investimenti pubblici e politiche attive per dare un futuro ai giovani e al Mezzogiorno.

«Il futuro è adesso non può rimanere soltanto uno slogan – ribadisce il sindacato –. Deve diventare salario, sicurezza, salute, diritti e dignità. Tassate i ricchi, smettetela di tartassare noi! Perché chi lavora tutto il giorno deve poter vivere, non soltanto sopravvivere».

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