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Il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana, Stefano De Martino, ha delineato la visione per la prossima edizione della kermesse.

Edizione ribattezzata “Sanremo 77”,in omaggio al numero dell’edizione e al 1977, anno spartiacque della storia musicale segnato sia dall’esplosione del punk con i Sex Pistols sia dall’uscita di Stayin’ Alive dei Bee Gees. L’obiettivo dichiarato è realizzare un evento dall’attitudine “punk”, capace di sorprendere e di rispettare i tempi televisivi per “andare a letto presto”.

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Le scelte principali per il Festival

Cast snello e spazio agli emergenti

Dopo aver ascoltato circa mille brani, De Martino ha confermato che gli artisti in gara saranno 24, un numero “esclusivo come nella Formula 1” pensato per contenere la durata delle serate. La selezione punterà su progetti solidi, una forte presenza di artisti indipendenti e un reale spazio per i giovani, evitando logiche puramente commerciali. Sul fronte dei primi nomi, è già stata ufficializzata l’esclusione di Arisa, avvisata in anticipo per rispetto professionale.

Addio ai co-conduttori fissi

A differenza delle ultime edizioni, non ci saranno cinque volti diversi a affiancare il conduttore sera dopo sera. De Martino preferisce puntare su una girandola di ospiti. Per quanto riguarda le star internazionali, il direttore artistico frena gli entusiasmi: febbraio coincide con grandi eventi esteri (Grammy, Brits, Oscar) che rendono complesse le trattative.

Estetica artigianale e memoria storica

In controtendenza rispetto all’uso massiccio dell’intelligenza artificiale, la direzione artistica ha affidato all’artista Marcello Maloberti la realizzazione a mano di tutte le grafiche del Festival. Sul piano sonoro, invece, un omaggio alla tradizione con il ritorno della celebre sigla firmata da Pippo Caruso.

Nessun timore per il debutto

Consapevole del peso delle proprie decisioni, lo showman affronta la sfida con leggerezza e senso di responsabilità: “Se il Festival va bene è merito di tutti, se va male è colpa mia”, ha dichiarato, scherzando sul fatto di essere ancora abbastanza giovane per poter eventualmente imparare un altro mestiere in caso di insuccesso.

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