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La venticinquesima edizione della Fiera nazionale della piccola e media editoria si prepara a tornare negli spazi della Nuvola di Roma dal 4 all’8 dicembre.

Promossa dall’Associazione italiana editori (Aie) e presieduta da Annamaria Malato, la kermesse celebra il quarto di secolo puntando sul futuro con una nuova squadra curatoriale coordinata da Paolo Di Paolo e composta da Licia Troisi, Nadeesha Uyangoda e Giorgio Zanchini. I numeri confermano la centralità dell’appuntamento: 474 editori da tutta Italia, ospiti internazionali e oltre 650 eventi in cinque giorni.

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Il tema e gli ospiti di punta

Il filo conduttore del 2026 è racchiuso nella domanda “Se guardi meglio cosa vedi?”, un invito ad allenare lo sguardo per cogliere le sfumature di una realtà complessa e andare oltre i luoghi comuni:

Apertura e chiusura: Ad inaugurare la manifestazione sarà una lectio della giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, incentrata sulla letteratura come esercizio di attenzione contro i pregiudizi. La giornata conclusiva sarà invece affidata al cantautore Niccolò Fabi, che prenderà spunto dal suo brano “Libertà negli occhi” per riflettere sul legame tra sguardo e percorso di vita.

Ad inaugurare la manifestazione sarà una lectio della giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, incentrata sulla letteratura come esercizio di attenzione contro i pregiudizi. La giornata conclusiva sarà invece affidata al cantautore Niccolò Fabi, che prenderà spunto dal suo brano “Libertà negli occhi” per riflettere sul legame tra sguardo e percorso di vita. Nuovi spazi tra gli stand: Per favorire il dialogo diretto con gli espositori, il piano terra ospiterà due nuove aree dedicate al confronto e al dibattito: la Sala Andromeda e la Piazza degli Editori.

Le novità per il pubblico e i giovani

L’organizzazione ha introdotto diverse formule per rendere l’esperienza dei visitatori più attiva e partecipativa:

Bibliografie e riviste residenti: Al termine degli incontri tematici verranno distribuite selezioni di titoli scelti dai cataloghi in fiera per stimolare nuovi percorsi di lettura. Inoltre, cinque magazine culturali si alterneranno come “riviste residenti”, raccontando giorno per giorno la manifestazione dal vivo e sui social.

Al termine degli incontri tematici verranno distribuite selezioni di titoli scelti dai cataloghi in fiera per stimolare nuovi percorsi di lettura. Inoltre, cinque magazine culturali si alterneranno come “riviste residenti”, raccontando giorno per giorno la manifestazione dal vivo e sui social. Formati immersivi e spazi per i ragazzi: Grande attenzione sarà riservata a giovani e giovanissimi con laboratori, performance teatrali e letture ad alta voce. Il programma include anche recital, flash mob e tre speciali “Question Time” – dedicati ad adolescenza, intelligenza artificiale e assenza delle donne nel canone letterario – guidati interamente dalle domande del pubblico.

Uno sguardo aperto sulla pluralità del mondo

Nell’ambito della presentazione dell’evento non sono mancati i riferimenti ai temi dell’attualità internazionale, con l’annuncio di diversi interventi dedicati alla questione di Gaza.

È sembrato scorgere come diverse persone abbiano ritenuto, che questo tema verrà dibattuto senza una giusta coerenza, con i valori di Democrazia menzionati a più riprese durante la presentazione stessa.

Si teme, sulla scia di quanto già visto nella precedente edizione, con un “gran pavese” di bandiere palestinesi, che il focus rischi di delegittimarsi dal contesto di un confronto corretto e che dovrebbe richiamare l’importanza di mantenere lo sguardo ampio e fedele allo spirito stesso del tema scelto per la fiera: guardare meglio significa anche riconoscere la vastità e la ricchezza del mondo, lasciando spazio alla pluralità delle storie. È sembrato che alla creatività e alla fantasia non verrà dato il loro corretto peso editoriale.

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