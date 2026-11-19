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SIRACUSA / POLITICA – Il voto in Consiglio comunale che ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha innescato una frattura profonda e uno scontro frontale all’interno del centrodestra aretuseo. Protagonisti di un duro botta e risposta a distanza sono il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata e il commissario provinciale di Grande Sicilia Vincenzo Vinciullo, che nelle ultime ore si sono scambiati accuse reciproche su coerenza politica, equilibri amministrativi e risultati elettorali.

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[Immagine: Palazzo Vermexio a Siracusa, sede del Consiglio comunale]

L’affondo di Cannata: «Carta e Italia salvano le poltrone, non hanno una maggioranza»

Ad aprire le ostilità è stato l’onorevole Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, che ha puntato il dito contro i cinque consiglieri comunali di Grande Sicilia-Mpa, determinanti nel far mancare il quorum necessario per la sfiducia (16 i voti favorevoli alla decadenza, 14 i contrari).

Secondo il deputato di Fratelli d’Italia, il leader autonomista Giuseppe Carta e il gruppo di Grande Sicilia avrebbero scelto di «salvare la poltrona» a un sindaco che è anche commissario regionale di Azione, tradendo il mandato degli elettori del centrodestra e lasciando la città alle prese con emergenze irrisolte su acqua, rifiuti e decoro urbano. Cannata ha inoltre invitato Francesco Italia a trarre le conseguenze politiche dell’assenza di una maggioranza numerica in aula, rimarcando la coerenza dell’opposizione portata avanti da FdI.

La replica di Vinciullo: «Collezionista di sconfitte, rifiuta il dialogo»

Immediata e altrettanto dura la risposta del commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo, che ha ribaltato le accuse definendo il deputato di Avola un «collezionista seriale di sconfitte politiche». Nel suo intervento, Vinciullo ha elencato due battute d’arresto maturate da Cannata nell’arco di una sola settimana:

La riunione delle segreterie provinciali: L’opposizione al tavolo convocato dai partiti del centrodestra aretuseo, che si è comunque tenuto con la sola assenza di Fratelli d’Italia.

L’opposizione al tavolo convocato dai partiti del centrodestra aretuseo, che si è comunque tenuto con la sola assenza di Fratelli d’Italia. Il voto in Consiglio comunale: La mancata approvazione della mozione di sfiducia al sindaco Italia, sostenuta politicamente dallo stesso parlamentare.

Richiamando anche le elezioni per il Libero Consorzio di oltre un anno fa, Vinciullo ha accusato Cannata di adottare un approccio «patronale» fatto di ultimatum e personalismi, attribuendo proprio a lui la responsabilità delle divisioni nella coalizione e invitandolo a una maggiore moderazione verso gli alleati.

La controreplica di Fratelli d’Italia: «Lui campione di poltrone, si rinfreschi la memoria»

Il duello verbale è proseguito con una nuova stoccata di Luca Cannata, che ha contestato i riferimenti ai numeri elettorali citati dall’esponente autonomista:

«Parla di sconfitte, ma dovrebbe cominciare dai numeri. Al Libero Consorzio Fratelli d’Italia ha eletto due consiglieri. Quanti ne ha eletti Grande Sicilia? Prima di impartire lezioni sui risultati elettorali degli altri, sarebbe opportuno fare i conti con i propri», ha replicato il deputato nazionale.

Cannata ha poi rinfacciato a Vinciullo il cambio di rotta rispetto al giudizio espresso in passato sull’amministrazione Italia, ricordando come la capogruppo Gabriella Troia abbia confermato in aula il sostegno al primo cittadino nonostante le precedenti critiche del commissario autonomista:

«Era lui stesso a giudicare Francesco Italia inadeguato ad amministrare Siracusa, basterebbe spulciare le sue dichiarazioni prima di essere folgorato sulla via di Damasco. Cosa è cambiato? Italia è improvvisamente diventato un buon amministratore oppure sono cambiate le convenienze politiche?».

Concludendo il proprio intervento con toni particolarmente accesi – consigliando ironicamente all’avversario «qualche pillola di fosforo» per ricordare le posizioni passate – Cannata ha ribadito che la coalizione non può reggersi su «riunioni di facciata», sancendo di fatto una distanza politica che complica sensibilmente il percorso unitario del centrodestra siracusano.

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