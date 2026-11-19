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REGGIO EMILIA / CRONACA – Emerge un quadro ancora più grave nella vicenda della giovane donna pachistana di 25 anni che lo scorso 4 giugno, a Novellara (in provincia di Reggio Emilia), era riuscita a sfuggire a un’aggressione da parte dei familiari del marito lanciandosi dall’auto in corsa sulla quale veniva picchiata. Nel corso dell’incidente probatorio svoltosi ieri davanti al gip del Tribunale di Reggio Emilia, Andrea Rat, è stata ascoltata la vittima, ricostruendo mesi di segregazione, maltrattamenti e abusi sessuali.

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[Immagine: Una pattuglia dei Carabinieri in servizio di controllo del territorio]

La segregazione e gli abusi ricostruiti nelle indagini

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Reggio, le indagini avviate dai Carabinieri di Novellara – intervenuti a giugno dopo che la 25enne era stata soccorsa in strada da due passanti in stato di choc e con evidenti segni di percosse – hanno fatto luce su una condizione di totale isolamento imposta alla donna. Il marito 27enne e i suoi familiari le impedivano di imparare la lingua italiana e di integrarsi, tenendola segregata in casa e sottoponendola a violenze fisiche, tra pugni, schiaffi e frustate.

Dagli accertamenti investigativi è inoltre emerso che il marito la costringeva a subire rapporti sessuali non soltanto con lui, ma anche con il suocero e con i fratelli dell’uomo.

Cinque indagati e le decisioni del gip sulle misure cautelari

Già ad agosto i militari dell’Arma avevano eseguito quattro misure cautelari: la custodia in carcere per il marito 27enne e il divieto di avvicinamento e comunicazione, con applicazione del braccialetto elettronico, per il suocero 55enne e per due cognati di 21 anni. In vista dell’incidente probatorio, al quale hanno partecipato i difensori d’ufficio Vito Alessandro Pellegrino (legale del marito) e Leonardo Teggi (difensore del padre e dei fratelli del 27enne), il numero degli indagati è salito a cinque con l’iscrizione di un terzo fratello.

All’esito dell’udienza, il giudice per le indagini preliminari ha adottato nuove determinazioni sulle misure cautelari:

Il marito (27 anni): La custodia cautelare in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari .

La custodia cautelare in carcere è stata sostituita con gli . Uno dei tre cognati: È stata disposta la revoca del braccialetto elettronico , essendo stata accertata la sua assenza durante l’aggressione del 4 giugno.

È stata disposta la , essendo stata accertata la sua assenza durante l’aggressione del 4 giugno. Il suocero (55 anni) e gli altri due fratelli: Restano confermati i divieti di avvicinamento e l’obbligo del dispositivo elettronico di controllo.

Soddisfazione per l’esito della Camera di Consiglio è stata espressa dall’avvocato Leonardo Teggi, mentre le indagini preliminari proseguono per definire compiutamente le singole responsabilità.

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