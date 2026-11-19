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SIRACUSA / POLITICA – Non si placa il botta e risposta a distanza tra Fratelli d’Italia e Grande Sicilia all’indomani della seduta del Consiglio comunale di Siracusa che ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Francesco Italia. Dopo le dichiarazioni del commissario provinciale autonomista Vincenzo Vinciullo, arriva la controreplica del deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, che contesta le accuse ricevute e rilancia sul tema della coerenza politica.

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[Immagine: Palazzo Vermexio a Siracusa, sede del Consiglio comunale]

La questione della coerenza e il sostegno all’amministrazione Italia

Secondo quanto affermato dal parlamentare di Fratelli d’Italia, il nodo centrale del confronto riguarderebbe la posizione assunta da Grande Sicilia in aula durante la votazione sulla sfiducia:

«Vinciullo appare evidentemente confuso. Fratelli d’Italia è un partito vivo, serio e coerente, che non cambia posizione a seconda delle poltrone disponibili. Noi non cerchiamo incarichi per sopravvivere politicamente. Lui con Carta, invece, amministra assieme a Francesco Italia e, quando si parla di posti e poltrone, può certamente rivendicare il primato», dichiara Cannata.

Il deputato ricorda le precedenti prese di posizione critiche dello stesso Vinciullo nei confronti del primo cittadino siracusano, contrapponendole al voto espresso in Consiglio comunale:

«Era lui stesso a giudicare Francesco Italia inadeguato ad amministrare Siracusa, basterebbe spulciare le sue dichiarazioni prima di essere folgorato sulla via di Damasco. Eppure ieri, in Consiglio comunale, la capogruppo Gabriella Troia ha confermato il sostegno di Grande Sicilia al sindaco. Cosa è cambiato? Italia è improvvisamente diventato un buon amministratore oppure sono cambiate le convenienze politiche?».

I numeri al Libero Consorzio e gli equilibri nella coalizione

Nel suo intervento, Cannata risponde anche ai riferimenti sulle precedenti tornate elettorali e sulle dinamiche interne al centrodestra provinciale, richiamando i risultati ottenuti al Libero Consorzio di Siracusa e le condizioni amministrative della città:

«Parla di sconfitte, ma dovrebbe cominciare dai numeri. Al Libero Consorzio Fratelli d’Italia ha eletto due consiglieri. Quanti ne ha eletti Grande Sicilia? Prima di impartire lezioni sui risultati elettorali degli altri, sarebbe opportuno fare i conti con i propri», aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia.

Respingendo l’accusa di voler dividere la coalizione, Cannata sottolinea che il percorso del centrodestra non può prescindere dalla chiarezza delle posizioni politiche rispetto all’attuale giunta comunale – sostenuta in aula da quattordici voti contrari alla sfiducia a fronte di sedici favorevoli – ribadendo infine l’intenzione del proprio partito di proseguire la propria linea politica all’opposizione.

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