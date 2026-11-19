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La votazione di questo DDL sarebbe dovuta essere plebiscitaria in un paese occidentale, ma ha invece portato da un lato alcuni come Emanuele Fiano, a non ritrovarsi più nelle parole della segretaria PD; dall’altro Vannacci che ha tenuto a sottolineare che “…non possiamo accettare il principio secondo cui offendere un ebreo sia più grave che offendere un cristiano, un islamico o un buddista…”

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Cosa ne pensano gli italiani di religione ebraica e cosa dice la dichiarazione IHRA ?

Ddl Antisemitismo approvato alla Camera: Emanuele Fiano lascia il PD

Emanuele Fiano, storico dirigente del Partito Democratico, ha annunciato in diretta a Telelombardia la sua uscita dal partito in seguito alla decisione dei dem di votare contro il disegno di legge sull’antisemitismo, approvato in via definitiva dalla Camera.

Visibilmente commosso, Fiano ha spiegato di aver appreso la posizione del partito proprio mentre visitava il campo di sterminio di Birkenau. La segretaria Elly Schlein lo ha contattato telefonicamente prima del voto per tentare di farlo recedere, ma Fiano ha definito la linea adottata dal PD un “limite invalicabile”, confermando la propria scelta irrevocabile nonostante il confronto cordiale avuto con la leader.

Il voto in Aula e le spaccature politiche

Il via libera definitivo al provvedimento è arrivato dopo un iter travagliato e un dibattito particolarmente acceso alla Camera, durante il quale il vicepresidente di turno Giorgio Mulè ha dovuto più volte richiamare l’Aula all’ordine a causa delle tensioni legate anche al conflitto a Gaza.

Le opposizioni: PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno votato contro (dopo che i dem si erano astenuti al Senato). Secondo le tre forze di centrosinistra, che avevano chiesto modifiche richiamando l’appello all’unanimità della senatrice a vita Liliana Segre, il testo – recependo la definizione di antisemitismo dell’IHRA – rischia di limitare la libera critica politica nei confronti del governo israeliano, accusando inoltre la maggioranza di un uso strumentale della norma. All’interno dello stesso PD si sono registrate delle defezioni: cinque esponenti dell’area riformista (Guerini, Quartapelle, Fassino, Merola e Carè) hanno scelto di astenersi. Contrari anche i deputati vicini a Roberto Vannacci, secondo cui la legge introdurrebbe un “reato di opinione”.

La maggioranza e il centro: Il centrodestra e l’esecutivo hanno votato compatti a favore, affiancati da Italia Viva e Azione. La maggioranza ha respinto le accuse di limitazione della libertà di espressione, sottolineando che il provvedimento non introduce nuovi reati. La sottosegretaria Matilde Siracusano ha definito il voto contrario delle opposizioni un'”occasione sprecata”, lamentando come il dibattito si sia allontanato dalle reali finalità del testo.

L’incontro e la percezione dell’antisemitismo

Abbiamo incontrato alcuni autentici «Romani de Roma» appartenenti alla comunità ebraica più antica del mondo.

“Se in passato l’antisemitismo sembrava relegato soprattutto alle frange estreme, oggi preoccupa vederlo riaffiorare anche in aree che si presentano come democratiche o che si collocano verso il Centro dello scenario politico nazionale.

A nostro avviso, una parte rilevante dell’area politica definita «sinistra» mostra atteggiamenti fortemente antisemiti: spesso non lascia spazio ad alcuna analisi equilibrata del conflitto israelo-palestinese, né al ruolo delle forze armate di Hamas — il cui disarmo era previsto sin dai primi accordi — finendo per trasformare ogni occasione in una condanna indiscriminata verso Israele e l’ebraismo mondiale, quasi fossero all’origine di ogni male.

Una fase politica priva di ideali

Si tratta di schemi antichi, alimentati da ignoranza e superficialità, che finiscono per dare legittimità a un antisemitismo radicato nel tempo senza che vi sia reale attenzione verso ciò che significa vivere la fede e l’identità del Popolo Ebraico. In una stagione storica povera di ideali, la polemica tende spesso a ridursi alla contrapposizione e all’attacco personale — come avviene quando il confronto si esaurisce nell’etichettare Netanyahu come «fascista» — piuttosto che alla costruzione di proposte concrete per il Paese.

Memoria storica e scelte del presente

Questo clima ha spinto molti ebrei a temere persino un ritorno allo spirito delle leggi del 1938 in caso di una vittoria del centrosinistra alle prossime elezioni.

Nel 1976 Indro Montanelli invitò a votare Democrazia Cristiana «turandosi il naso» per scongiurare il sorpasso del PCI; all’epoca molti ebrei in Italia sceglievano comunisti, socialisti e soprattutto repubblicani o socialdemocratici, mentre altri paventavano l’ombra dell’espansione sovietica. Oggi la priorità è restare accanto a chi dimostra sincera vicinanza, pur nella consapevolezza che in politica nulla è mai scritto per sempre.

Di fronte a slogan come «dal fiume al mare», la domanda è inevitabile: quale posizione assumere? Il baricentro pare essersi spostato bruscamente verso posizioni che strizzano l’occhio al terrorismo e agli ambienti vicini alle Brigate Rosse. A chi ci accusa di essere fascisti rispondiamo che non lo siamo mai stati, ma non saremo mai neppure «nazicomunisti».

Una orrenda battuta degli anni ’70 diceva Il razzismo è come gli ebrei: devono scomparire.”

La definizione di antisemitismo secondo l’IHRA

Il testo richiama inoltre la definizione operativa di antisemitismo adottata dalla Plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) a Budapest nel 2015, in linea con la Dichiarazione di Stoccolma: l’antisemitismo è inteso come una determinata percezione degli ebrei che può manifestarsi come odio, attraverso espressioni verbali, fisiche, visive o azioni rivolte contro ebrei, non ebrei, proprietà, istituzioni comunitarie o luoghi di culto.

Pur chiarendo che critiche a Israele analoghe a quelle rivolte a qualsiasi altro Stato non sono di per sé antisemite, il documento evidenzia che l’antisemitismo può colpire Israele in quanto inteso come collettività ebraica, ricorrere a teorie complottiste o attribuire agli ebrei la responsabilità collettiva per difficoltà generali o per le scelte dello Stato israeliano. Tra gli esempi contemporanei richiamati rientrano:

incitare, sostenere o giustificare violenze o danni contro gli ebrei per motivi ideologici o estremisti;

diffondere accuse false, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate, come il mito del complotto globale o del controllo su media, economia e istituzioni;

attribuire all’intero popolo ebraico la colpa per azioni di singoli individui, gruppi o persino non ebrei;

negare, minimizzare o accusare falsamente di aver inventato o esagerato l’Olocausto e il genocidio compiuto dalla Germania nazionalsocialista e dai suoi collaboratori;

sostenere che i cittadini ebrei siano più leali verso Israele o verso presunte priorità ebraiche globali che verso il proprio Paese;

negare al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione, ad esempio definendo l’esistenza di Israele una forma di razzismo;

applicare due pesi e due misure chiedendo a Israele standard non richiesti ad altre democrazie;

impiegare immagini o motivi dell’antisemitismo classico (come deicidio o calunnia del sangue) per descrivere Israele o gli israeliani, oppure paragonare l’attuale politica israeliana a quella nazista;

ritenere gli ebrei collettivamente responsabili per l’operato dello Stato di Israele.

Infine, i comportamenti antisemiti costituiscono reato quando previsto dalla legislazione nazionale — come avviene in diversi Paesi per la negazione dell’Olocausto o la diffusione di materiale antisemita — e le aggressioni o i danneggiamenti a persone, edifici, scuole, luoghi di culto o cimiteri assumono rilevanza aggravata o specifica quando l’obiettivo è scelto in base all’identità ebraica, reale o percepita.

Anche la discriminazione nell’accesso a servizi o opportunità è illecita in molti ordinamenti.

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