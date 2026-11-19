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SIRACUSA / POLITICA – Proseguono le reazioni politiche a Siracusa all’indomani della bocciatura della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Francesco Italia. Sul risultato della seduta consiliare interviene il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, Luca Cannata, che contesta la tenuta politica dell’amministrazione comunale e critica duramente la scelta del gruppo Grande Sicilia-Mpa.

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[Immagine: Palazzo Vermexio a Siracusa, sede del Consiglio comunale]

L’analisi del voto e l’attacco a Grande Sicilia

Secondo quanto dichiarato dall’esponente di Fratelli d’Italia, l’esito del voto in aula non certificherebbe l’esistenza di una maggioranza politica solida a sostegno del primo cittadino:

«Per mandare a casa Francesco Italia sarebbe bastato il voto favorevole di quattro dei cinque consiglieri di Grande Sicilia. Tutti e cinque hanno votato contro la sfiducia. Giuseppe Carta ha scelto di salvare la poltrona di Italia, tradendo per la seconda volta l’impegno assunto con gli elettori del centrodestra», afferma Cannata.

Il parlamentare nazionale sottolinea inoltre il dato numerico emerso durante la votazione, invitando il sindaco a trarne le conseguenze politiche:

«Italia non ha nulla da festeggiare. Sedici consiglieri hanno votato per mandarlo a casa, soltanto quattordici per tenerlo in carica. Non confonda il mancato raggiungimento del quorum della sfiducia con l’esistenza di una maggioranza per governare. Il 22 ottobre aveva dichiarato che, senza una maggioranza, sarebbe andato a casa. Mantenga la parola data e si dimetta».

La linea di Fratelli d’Italia e i nodi amministrativi

Nel suo intervento, Cannata ribadisce la posizione del proprio partito, accusando Grande Sicilia-Mpa di dividere la coalizione di centrodestra scegliendo di sostenere un sindaco che ricopre anche l’incarico di commissario regionale di Azione.

Il deputato esprime preoccupazione per il rischio di una fase caratterizzata dalla redistribuzione di incarichi e assessorati pur di assicurare i numeri in aula, richiamando l’attenzione sulle criticità quotidiane della città – tra cui la gestione idrica, i rifiuti e il decoro urbano – di cui attribuisce la responsabilità politica sia al sindaco Italia sia a Giuseppe Carta. Cannata conclude assicurando che Fratelli d’Italia proseguirà il proprio percorso all’opposizione senza compromessi, con l’obiettivo di costruire un’alternativa di governo per il capoluogo aretuseo.

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