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PRIOLO GARGALLO / SIRACUSA / EVENTI – Entrano nel vivo i preparativi per la prossima edizione del Carnevale di Priolo Gargallo. L’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso esplorativo rivolto ai gruppi mascherati interessati a prendere parte alle sfilate e alle iniziative in programma per la manifestazione.

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[Immagine: Colori, maschere e scenografie allegoriche tipiche delle sfilate del Carnevale siciliano]

Il tema “Le Fiabe” e i requisiti per partecipare

A illustrare i dettagli dell’iniziativa sono il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte, che hanno annunciato il filo conduttore scelto per l’edizione: “Le Fiabe”. Un invito rivolto alla cittadinanza a lasciarsi ispirare dalle storie classiche, dai racconti popolari e dai mondi fantastici, dando libero sfogo alla creatività attraverso costumi, scenografie e coreografie originali.

Per poter aderire all’avviso pubblico, i gruppi dovranno rispettare i seguenti criteri:

Composizione minima: Ogni gruppo mascherato dovrà essere formato da almeno 16 persone .

Ogni gruppo mascherato dovrà essere formato da almeno . Scadenza delle domande: Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2026 .

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il . Contributo economico: A ciascun gruppo ammesso sarà riconosciuto un rimborso spese pari a 80 euro per ogni componente presente.

Tutta la modulistica e le modalità operative per l’invio delle domande sono disponibili e consultabili direttamente sui canali istituzionali del Comune di Priolo Gargallo.

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