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La Cgil, guidata da Maurizio Landini, ha proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 20 novembre in segno di protesta contro la legge di bilancio.

Secondo quanto dichiarato dal segretario generale del sindacato, il testo della manovra presenta gravi criticità e necessiterebbe di modifiche condivise anche all’interno della stessa maggioranza di governo. Alla protesta della Cgil si affianca, nella medesima giornata, la mobilitazione indetta dai Cobas.

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I settori coinvolti e le esclusioni

L’astensione dal lavoro interessa l’intero turno giornaliero dei dipendenti pubblici e dei lavoratori del settore privato, coinvolgendo:

Scuole e università

Sanità e ospedali

Trasporto pubblico locale, taxi e porti

A seguito dell’intervento della Commissione di garanzia, restano invece esclusi dallo sciopero il trasporto aereo, quello ferroviario e il trasporto merci su rotaia.

Le principali piazze delle manifestazioni

A sostegno dello sciopero sono previsti cortei e presìdi in circa 100 piazze italiane. Tra i principali appuntamenti regionali e territoriali figurano:

Nord Italia: Aosta (da via Paravera a piazza Deffeyes, ore 9), Torino (piazza XVIII Dicembre, ore 9.30), Genova (Stazione Marittima, ore 9.30), Milano (piazza Cadorna, ore 9), Trento (via Giuseppe Verdi, ore 9), Venezia (Stazione di Mestre, ore 9), Trieste (Giardino pubblico di via Giulia, ore 9), Bologna (da piazza dei Martiri a piazza del Nettuno, ore 9.30).

Aosta (da via Paravera a piazza Deffeyes, ore 9), Torino (piazza XVIII Dicembre, ore 9.30), Genova (Stazione Marittima, ore 9.30), Milano (piazza Cadorna, ore 9), Trento (via Giuseppe Verdi, ore 9), Venezia (Stazione di Mestre, ore 9), Trieste (Giardino pubblico di via Giulia, ore 9), Bologna (da piazza dei Martiri a piazza del Nettuno, ore 9.30). Centro Italia: Firenze (piazza dell’Indipendenza, ore 9.30), Ancona (da piazza Pertini a piazza del Plebiscito, ore 9.30), Perugia (da piazza Partigiani a piazza IV Novembre, ore 9), L’Aquila (da Colle Sapone, ore 9).

Firenze (piazza dell’Indipendenza, ore 9.30), Ancona (da piazza Pertini a piazza del Plebiscito, ore 9.30), Perugia (da piazza Partigiani a piazza IV Novembre, ore 9), L’Aquila (da Colle Sapone, ore 9). Sud e Isole: Isernia (piazza della Repubblica, ore 10), Napoli (da piazza Mancini a piazza Matteotti, ore 9), Bari (da piazza Giovanni XXIII a piazza del Carmine, ore 9), Potenza (da piazza XVIII Agosto a piazza Matteotti, ore 9.30), Catanzaro (da piazza Matteotti a piazza Luigi Rossi, ore 9.30), Palermo (da piazza Marina a piazza Verdi, ore 9), Cagliari (piazza Giovanni XXIII, ore 9).

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