PRIOLO GARGALLO / SIRACUSA / CRONACA – I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno tratto in arresto una donna di 48 anni, originaria del luogo, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Catania.
La condanna e il trasferimento in carcere
Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna definitiva relativa a un tentato furto commesso nel marzo 2016 nel territorio di Melilli. La donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e contro la persona, dovrà scontare una pena residua pari a due mesi e venti giorni di reclusione.
Al termine delle formalità di rito in caserma, i militari dell’Arma hanno accompagnato l’arrestata presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
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