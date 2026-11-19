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Figura poliedrica del panorama culturale italiano: giornalista, scrittore, conduttore, autore televisivo, drammaturgo ed ex europarlamentare.

Noto al grande pubblico per trasmissioni storiche della Rai come Telefono giallo e Babele, negli ultimi anni (dal 2023) era approdato su La7 alla guida del programma di successo La Torre di Babele, lavorando fino all’ultimo. Uomo di profonda erudizione, si distingueva per il suo stile elegante, l’autoironia e una memoria fuori dal comune, incarnando la figura dell’intellettuale e divulgatore d’altri tempi.

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Nato nella Capitale il 26 gennaio 1935, trascorse i primi anni di vita in Libia insieme al padre, ufficiale della Regia Aeronautica. Rientrato a Roma, si avvicinò presto al giornalismo culturale e alla scena teatrale d’avanguardia degli anni Sessanta, collaborando con il Teatro dei 101 e scrivendo opere interpretate anche da Gigi Proietti.

La sua carriera nella carta stampata lo vide impegnato per importanti testate come L’Espresso, Panorama e La Repubblica, dove dal 2001 al 2021 curò la celebre rubrica delle lettere dei lettori. Per la Rai lavorò inoltre come inviato e corrispondente da Parigi e New York. Dopo la grande popolarità televisiva raggiunta in viale Mazzini e una parentesi a Telemontecarlo con Domino, dal 1994 al 1999 sedette al Parlamento Europeo, prima di tornare definitivamente al piccolo schermo.

Ateo dichiarato e sostenitore delle battaglie civili dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni — tra cui il diritto all’eutanasia — coltivò un forte interesse per la storia delle religioni, firmando best-seller come Inchiesta su Gesù e I segreti del Vaticano. La sua vasta produzione letteraria spazia dai romanzi gialli (Quel treno da Vienna, Giornali e spie) ai saggi dedicati alle grandi metropoli internazionali (Parigi, New York, Roma e Istanbul).

Anche nella maturità non aveva smesso di dialogare con i lettori attraverso la scrittura: nel 2024 aveva dato alle stampe l’autobiografia La vita s’impara, un bilancio esistenziale tra ricordi personali e incontri intellettuali, seguito nel 2025 da La musica per me, opera dedicata a una delle sue più grandi passioni.

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