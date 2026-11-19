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ROMA / SIRACUSA / POLITICA – Si compatta il fronte del centrodestra a Roma sul futuro del Parco nazionale degli Iblei. All’indomani del ritiro degli emendamenti al decreto Ambiente, Fratelli d’Italia e Lega – Italia Federale hanno deciso di unire le forze per portare avanti una soluzione legislativa condivisa all’interno della Legge di Bilancio.

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Ad annunciarlo sono i deputati Luca Cannata (Fratelli d’Italia), Valeria Sudano e Anastasio Carrà (Lega – Italia Federale), che delineano i prossimi passaggi parlamentari per ridefinire i confini e le regole dell’area protetta.

[Immagine: Veduta panoramica dell’area naturalistica e rurale dei Monti Iblei]

La strategia parlamentare e la nuova istruttoria

Il lavoro congiunto dei due partiti prenderà le mosse dall’emendamento già depositato alla Camera da Luca Cannata, con l’obiettivo di evitare il recepimento automatico della vecchia perimetrazione e garantire un confronto diretto con i territori coinvolti.

«Alla luce delle questioni emerse nel corso dell’esame parlamentare e delle richieste pervenute anche da altre forze politiche di condividere questo percorso, abbiamo ritenuto opportuno proseguire l’iniziativa nell’ambito della legge di bilancio, partendo dall’emendamento già depositato dal deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata, sul quale continueremo a lavorare insieme», dichiarano i tre parlamentari in una nota congiunta.

I punti cardine della proposta riguardano:

Nuova istruttoria tecnico-scientifica: Rivalutazione integrale delle precedenti ipotesi di perimetrazione e zonizzazione dell’area.

Rivalutazione integrale delle precedenti ipotesi di perimetrazione e zonizzazione dell’area. Coinvolgimento del territorio: Apertura di un tavolo di ascolto con i Comuni, le associazioni di settore e le categorie produttive interessate.

Apertura di un tavolo di ascolto con i Comuni, le associazioni di settore e le categorie produttive interessate. Tutela economica e ambientale: Ricerca di un equilibrio normativo che salvaguardi l’ecosistema ibleo senza penalizzare le attività agricole e imprenditoriali locali.

Il confronto con il Governo e il Ministero dell’Ambiente

I deputati di Fratelli d’Italia e Lega confermano infine l’impegno a proseguire l’interlocuzione diretta con l’Esecutivo nazionale e con il Ministero dell’Ambiente per giungere a una norma condivisa, capace di fornire risposte concrete alle comunità dell’area iblea.

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