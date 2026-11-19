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SIRACUSA / POLITICA – Proseguono le riflessioni politiche all’indomani del voto sulla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Francesco Italia. Con una nota firmata da Matilde Di Giovanni, il Partito Democratico di Siracusa analizza l’esito del confronto in Consiglio comunale, evidenziando una distanza politica ritenuta ormai incolmabile tra l’attuale amministrazione e la visione dei dem.

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[Immagine: Palazzo Vermexio a Siracusa, sede delle sedute del Consiglio comunale]

Le critiche alla gestione amministrativa e il clima in aula

Secondo quanto riportato nel comunicato del PD, la mozione – illustrata dal capogruppo e primo firmatario Massimo Milazzo – ha posto l’accento non solo sulle questioni di trasparenza e controllo emerse con l’inchiesta Nexus (su cui la consigliera Sara Zappulla ha ribadito la necessità di chiarezza politica pur nel rispetto della presunzione di innocenza), ma anche su un elenco articolato di criticità strutturali: dalla gestione del servizio idrico e dei rifiuti alle condizioni del cimitero, fino alla mobilità, alla cura delle periferie, allo spopolamento e alle politiche per i giovani e il turismo.

Nella nota viene inoltre criticato l’atteggiamento tenuto dal primo cittadino durante il dibattito consiliare, in particolare in occasione dell’intervento del consigliere Angelo Greco:

«Di fronte a un’articolata contestazione delle scelte e delle mancanze amministrative, il sindaco ha opposto una narrazione autocelebrativa che identifica lo sviluppo della città prevalentemente con la sua immagine e con interventi orientati alla dimensione estetica – si legge nel documento –. Riteniamo che il confronto democratico e il ruolo dell’opposizione meritino rispetto e che le questioni sollevate non possano essere liquidate con atteggiamenti di sufficienza o di derisione».

La visione del Partito Democratico per il futuro della città

Nonostante il mancato raggiungimento del quorum necessario per far decadere l’amministrazione, il Partito Democratico sottolinea come il voto d’aula non cancelli le ragioni politiche alla base dell’iniziativa, rilanciando l’impegno per costruire una proposta alternativa per il capoluogo aretuseo.

«Pensiamo a una città che non si limiti solo a essere bella da mostrare, ma che sia soprattutto giusta e vivibile per chi la abita; che metta al centro il lavoro, le opportunità per i giovani, il contrasto allo spopolamento, i servizi nei quartieri, il sostegno alle persone anziane e alle famiglie – conclude Matilde Di Giovanni –. Il Partito Democratico continuerà a svolgere il proprio ruolo di opposizione con serietà e determinazione e continuerà a lavorare per costruire un’alternativa credibile».

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