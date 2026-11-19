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SIRACUSA / POLITICA – Si inasprisce il confronto interno al centrodestra aretuseo all’indomani del voto in Consiglio comunale che ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Siracusa, Francesco Italia. A intervenire con una dura nota è il commissario provinciale di Grande Sicilia, Vincenzo Vinciullo, che replica direttamente alle recenti dichiarazioni del deputato di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, il quale aveva accusato il movimento autonomista di aver salvato l’amministrazione comunale e spaccato la coalizione.

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[Immagine: Veduta istituzionale del centro storico di Ortigia a Siracusa]

Le due “sconfitte” contestate da Grande Sicilia

Secondo quanto affermato dall’esponente di Grande Sicilia, il parlamentare di Fratelli d’Italia avrebbe accumulato due battute d’arresto politiche nell’arco degli ultimi sette giorni:

«Prima di distribuire lezioni di coerenza politica, Luca Cannata dovrebbe fermarsi a riflettere sulle proprie scelte e, soprattutto, sui risultati che sta ottenendo. Nell’arco di una settimana ha collezionato due sconfitte politiche – dichiara Vinciullo –. La prima l’ha subita quando si è opposto alla riunione delle segreterie provinciali dei partiti di centrodestra, che si è comunque svolta con la sola assenza di Fratelli d’Italia. La seconda è arrivata con la mancata approvazione della mozione di sfiducia al sindaco Italia, sostenuta politicamente proprio dal deputato di Avola».

Nel suo intervento, Vinciullo richiama inoltre il precedente delle elezioni per il Libero Consorzio di Siracusa di oltre un anno fa, sostenendo che un approccio poco incline al confronto e basato sugli ultimatum avrebbe già penalizzato l’esponente di Fratelli d’Italia in passato.

Il nodo del dialogo nella coalizione

Il commissario provinciale di Grande Sicilia respinge al mittente l’accusa di voler dividere il centrodestra siracusano, attribuendo invece a Cannata la responsabilità delle attuali tensioni:

«Se c’è qualcuno che cerca di dividere la coalizione è proprio lui, minando il percorso delle segreterie provinciali dei partiti di centrodestra che lavorano per limare le distanze. Cannata rifiuta qualsiasi dialogo, probabilmente perché mosso da logiche elettorali personali, alimentando contrapposizioni e divergenze».

In conclusione, Vinciullo rivendica l’autonomia e la linea politica del movimento autonomista, invitando il deputato di Fratelli d’Italia alla moderazione e ribadendo che Grande Sicilia proseguirà la propria azione amministrativa e politica sul territorio senza accettare condizionamenti esterni.

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