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CALTANISSETTA / PALERMO / GIUSTIZIA – Tornano al centro del dibattito giudiziario e storico gli scenari legati alle stragi del 1992 e all’indagine della Procura di Caltanissetta – guidata dal procuratore Salvatore De Luca – che vede indagato l’ex capo della Polizia ed ex direttore del DIS Gianni De Gennaro per depistaggio (art. 375 c.p.) aggravato dall’aver favorito Cosa Nostra, in relazione alla strage di via D’Amelio e alla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Sui profili emersi dall’inchiesta e dall’ordinanza della gip Giulia Zappalà interviene Vincenzo Musacchio, docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (R.I.A.C.S.) della Rutgers University.

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[Immagine: Il Palazzo di Giustizia di Caltanissetta]

L’ordinanza della gip e l’ipotesi di una «cabina di regia»

Nel commentare il provvedimento del giudice per le indagini preliminari – che pur non ravvisando i presupposti cautelari per l’arresto ha richiamato «nuove prospettive sul contesto e sulla possibile “cabina di regia” dietro le stragi del 1992» – Musacchio evidenzia la distinzione tra piano cautelare e piano investigativo:

«Riconoscere che l’inchiesta apre nuove prospettive su una possibile «cabina di regia» significa legittimare la pista che guarda oltre il solo livello militare di Cosa Nostra. Quando si parla di eventi prodromici alle stragi – dal rientro clandestino di Salvatore Contorno all’attentato dell’Addaura, passando per la stagione dei «corvi» fino alla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino – si sta ricostruendo una rete di deviazioni e depistaggi che, secondo l’ipotesi accusatoria, non poteva essere gestita solo da uomini d’onore».

Secondo il docente, un attacco destabilizzante di tale portata non avrebbe potuto realizzarsi senza convergenze esterne, richiamando il metodo investigativo di Giovanni Falcone fondato sull’analisi dei flussi finanziari e sulle connessioni tra mafia, politica ed economia.

Zone d’ombra, mandanti esterni e tensioni istituzionali

Soffermandosi sul doppio binario contestato dai magistrati nisseni – depistaggio dichiarativo (legato alle pressioni su Salvatore Contorno) e materiale (occultamento o distruzione di atti) – e sul ruolo storico di figure come De Gennaro e il defunto Arnaldo La Barbera ai tempi del maxiprocesso, Musacchio richiama la complessità delle fasi tra il 1988 e il 1992, segnate da possibili sovrapposizioni tra gestione dei collaboratori, equilibri istituzionali e carrierismo.

Quanto al rapporto tra il maxiprocesso e la pista dei mandanti esterni, Musacchio ritiene che le due letture non siano in contrasto:

«Non credo che l’ipotesi dei mandanti esterni o delle convergenze di interessi smentisca il «teorema Buscetta» e l’impianto del maxiprocesso, anzi ritengo li integri. Al maxiprocesso si dimostrò che Cosa Nostra era un’entità verticistica e unitaria, capace di decidere i delitti eccellenti al proprio interno. Le stragi del 1992 e del 1993, invece, hanno una portata eversiva che va oltre la classica strategia mafiosa».

Allo stesso tempo, il docente mette in guardia contro i rischi derivanti da contrapposizioni tra procure, polemiche politiche o letture in chiave di rivalsa tra corpi dello Stato, ricordando che la responsabilità penale resta sempre individuale.

La figura di Giovanni Falcone e la ricerca della verità

Infine, sull’impatto che l’indagine può avere sulla memoria di Giovanni Falcone, che considerava De Gennaro un collaboratore fidato nella gestione di Tommaso Buscetta, Musacchio esclude qualsiasi ridimensionamento del magistrato:

«La figura di Giovanni Falcone non viene minimamente scalfita dall’accertamento della verità, qualunque essa sia. Se qualcuno, a sua insaputa o in un momento successivo, ha agito secondo logiche diverse o ha tradito quel mandato, questo non ridimensiona la statura morale e professionale di un magistrato del calibro di Giovanni Falcone. Al contrario: fare piena luce su cosa accadde davvero tra l’Addaura e via D’Amelio è l’unico modo per onorare davvero la sua memoria e quella di Paolo Borsellino».

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